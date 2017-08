Neymar a régalé pour sa première à Paris

Neymar a réalisé une performance exceptionnel dimanche pour sa grande première à domicile face à Toulouse (6-2) avec à la clef deux buts, deux passes décisives et un penalty provoqué pour le plus grand bonheur du Parc des Princes.

Le crack de 25 ans a eu le bon goût de faire mieux que son compatriote Rai, peut-être le joueur le plus marquant de la courte histoire parisienne, en marquant non pas un mais deux buts dès son premier match au Parc des Princes (31e, 92e).

Déjà buteur (et passeur) la semaine précédente à Guingamp, il a égalisé pour Paris après l'ouverture du score de l'Ivoirien Max-Alain Gradel (18e), à la suite d'une tentative de loin d'Adrien Rabiot repoussée sur lui par le gardien Alban Lafont (31e). Avant de s'offrir le doublé dans les arrêts de jeu.

Neymar dá belo toque de calcanhar para

Rabiot, que chuta cruzado. Lafont dá rebote, Neymar aparece livre e

empurra para a rede no Parc de pic.twitter.com/TE3BfHMujV — Hilquias Darcley (@hilquiasdarcley) 20 août 2017

Passeur sur le deuxième but, un tir de loin d'Adrien Rabiot (35e), sur le cinquième, un incroyable ciseau de Layvin Kurzawa (84e) et à l'origine du penalty transformé par Edinson Cavani (74e s.p.), le natif de Santos a livré une prestation d'exception pour se mettre le public parisien dans la poche.

Attitude royale, donc, pour le nouveau Prince du Parc. Mais le stade n'avait pas besoin de tant d'efforts pour se laisser séduire: la première acrobatie du crack brésilien de 25 ans, arrivé de Barcelone contre une indemnité record de 222 millions d'euros, a été salué par une acclamation unanime.

24 - @neymarjr has won 24 duels yesterday, a record for a forward in Ligue 1 over the last 10 seasons. Hair-raising. @PSG_English pic.twitter.com/C4EaU9a3dy — OptaJean (@OptaJean) 21 août 2017

Le Parc a chaviré

Concerné par la plupart des actions parisiennes, il a fait passer à chaque fois un frémissement dans les tribunes. Qui n'ont pas hésité à grogner quand le Toulousain Jimmy Durmaz a «séché» leur nouveau chouchou (2e), ou quand l'arbitre assistant a eu le mauvais goût de le signaler - à juste titre - en position de hors jeu (58e), ni à huer un Kevin Amian, rugueux au duel en seconde période (66e).

De quoi même laisser dans l'ombre un autre chouchou du Parc des Princes, l'Argentin Javier Pastore, que Neymar a chassé du onze de départ et qui, à peine entré en jeu, a inscrit un but enroulé proprement splendide (82e). Il a été applaudi bien sûr. Mais c'est Neymar qui, d'un coup du sombrero sur Corentin Jean dans les arrêts de jeu puis d'un second but lui aussi magnifique, a fait se lever le Parc.

EFFET NEYMAR. Je veux juste que vous regardiez le visage des gens en tribune, sous le choc de l'ultime but du Brésilien ???????????? #PSGTFC pic.twitter.com/j0jxlJLiyS — Ambre Godillon (@AmbreGodillon) 20 août 2017

(afp/jsa/nxp)