«Nino Schurter est encore motivé comme un gamin»

Il est l’homme qui a façonné le champion depuis ses débuts, le conseiller dans l’ombre du plus grand vététiste de la décennie. Avant les épreuves élites de cross-country, ce samedi, des Mondiaux de Lenzerheide (dames à 12 h 30, hommes à 15 h 30), Nicolas Siegenthaler explique pourquoi Nino Schurter est un athlète hors catégorie.

La Suisse a déjà décroché quatre médailles. Comment vivez-vous ces Mondiaux de Lenzerheide?

Ici, c’est un paradis du VTT, mais aussi de ski de fond. Nino en fait beaucoup dans la région. Et là, il s’agit des plus beaux Mondiaux qu’on ait jamais eus pour le VTT.

Votre poulain a gagné l’or en relais. Il vient de remporter la Coupe du monde. Peut-il décemment perdre?

Disons que son passé en Suisse a montré que ce n’était pas toujours simple. Aux Mondiaux à Champéry (2011) et aux Européens à Berne (2013). Nino a fini chaque fois deuxième. On a changé beaucoup de choses dans l’approche, il s’est beaucoup moins montré pendant la semaine. A l'époque, il avait trop perdu d'énergie avec les sollicitations médiatiques et publicitaires.

Mais cette fois, on est dans son jardin...

Il habite à vingt minutes du parcours! Souvent, depuis Lenzerheide, il descend chez lui à vélo. Il a pu conserver son énergie, sans oublier qu’avec le public derrière lui, ce sera un véritable plus. Chez les hommes, il y aura huit coureurs suisses et Nino. C’est la première fois qu’on en a autant.

Ce parcours convient-il à ses qualités?

À vrai dire, je regarde plus s’il est défavorable aux autres que favorable à Nino! L’un des hommes à battre, l’Italien Gerhard Kerschbaumer, préfère les montées très raides et assez longues. Là, c’est beaucoup plus intermittent. Il y a moins de longues montées, ce sont plus des petites montées et petites descentes, avec beaucoup de racines et beaucoup de technique. Il faudra vraiment un matériel au top, au niveau du choix des pneus et de la dureté des gommes. C’est donc un parcours qui peut avantager Nino et les Suisses en général. Techniquement, on est au-dessus du lot.

Schurter a 32 ans. À quoi ressemble son entraînement?

Il sait bien que ça ne sert à rien d’accumuler les heures. Il n’a jamais roulé plus de cinq heures de suite cette année. Quant à la coordination, c’est mon fonds de commerce. Le circuit training de coordination, c’est le noyau de tout. Lui n’aurait pas aimé simuler le parcours ou les efforts des Mondiaux, car il ne ressent pas les mêmes sensations qu’en course.

Ne se lasse-t-il pas de gagner?

Au contraire, là il est comme un gosse! Il craignait un peu la météo, or il fera beau. Il préfère quand c’est sec. Mais il est ultramotivé, c’est impressionnant de le voir encore comme ça.

Et vous, ressentez-vous toujours la même passion et la même pression?

Chaque fois c’est le même enjeu, mais on ne s’en lasse pas. Même après six titres mondiaux Il y a tellement d’émotions. Et puis il y a un truc terrible avec Nino: on l’a amené à un tel niveau que s’il ne gagne pas, s’il termine deuxième, tout le monde est déçu. Ça lui donne une aura, mais en même temps, chaque fois on est quasi obligé de gagner sinon les gens sont déçus.

Est-il aussi fort qu’en 2016, lors de son sacre olympique?

À Rio, il était un peu plus léger. Il avait un poil moins de puissance aussi. Il se sent super bien. Ce qui est particulier chez lui, c’est qu’il est le seul à baisser si vite ses pulsations après être monté très haut. Sa capacité de récupération est phénoménale. Dans notre sport qui est tellement intermittent, avec des montées et descentes sans arrêt, c’est capital.

Combien de temps peut-il encore durer à ce niveau?

Quand il n’aura plus de plaisir, il arrêtera, quelles que soient les conditions. Mais il ira probablement jusqu’à Tokyo. Son rôle est aussi important pour les jeunes. Avec Jolanda Neff, ils sont une incroyable source de motivation pour les jeunes pratiquants.

Peuvent-ils contribuer à rendre le VTT plus populaire en Romandie?

Le souci qu’on a, chez nous, c’est un peu le Grand Raid. On pense que c’est la seule course. Et les autres courses n’arrivent pas à régater. Moi j’aime le Grand Raid, je l’ai gagné deux fois, mais il y a eu un avant et un après. Du jour au lendemain on m'appelait «Monsieur Grand Raid». Or le VTT ce n'est pas seulement ça. Comme le ski alpinisme, ce n’est pas que la Patrouille des Glaciers.

Que faire alors?

Je vois beaucoup de jeunes qui courent le Grand Raid, et c’est dommage! Il faut d’abord essayer d’être bon en Coupe de Suisse, puis en Coupe du monde. Et il y a plein de courses intéressantes. Il faut juste se renseigner. (nxp)