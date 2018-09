Nishikori de retour en demi-finale

A 28 ans, Nishikori, battu par Cilic en finale à Flushing Meadows en 2014, atteint sa troisième demie en Grand Chelem, la première depuis son retour d'une blessure et d'une opération au poignet droit, qui l'ont éloigné six mois du circuit, d'août 2017 à février dernier. Le Nippon s'est imposé après plus de quatre heures de bataille, sur le score de 2-6 6-4 7-6 (5) 4-6 et 6-4.

Le Japonais affrontera pour une place en finale l'ex-No 1 mondial Novak Djokovic ou l'Australien John Millman (55e), opposés en soirée aux Etats-Unis. L'affiche de la première demi-finale est déjà connue: le No 3 mondial Juan Martin del Potro défiera le No 1 mondial Rafael Nadal. (AFP/nxp)