Nissan se lance aussi dans la Formule E

Un nouveau constructeur automobile se lance dans la Formule E. Nissan rejoindra le championnat du monde des voitures électriques dès le début de la saison 2018/2019.

Première marque japonaise à tenter sa chance dans une compétition dont la quatrième saison va démarrer les 2 et 3 décembre à Hong Kong et comptera une course en Suisse (le 10 juin 2018 à Zurich), Nissan devrait remplacer l'une des neuf marques en lice en 2017/2018. La Formule E ne prévoit en effet pas d'augmenter le nombre de constructeurs participant à son championnat, précise-t-elle dans un communiqué. (si/nxp)