Noah Lyles signe une MPM en 9''88!

Le jeune Américain Noah Lyles, 20 ans, a signé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100m en 9''88, remportant au passage le titre national lors des championnats des Etats-Unis à Des Moines.

Alors que la course était menée par Ronnie Baker et qu'il restait encore 25 mètres à parcourir, Lyles est revenu de l'arrière pour battre son propre record, établi quelques heures plus tôt lors de la demi-finale (9''89). Il a devancé Baker (9''90), tandis que Kendal Williams a terminé 3e en 10''00.

A noter que ces championnats des Etats-Unis se sont tenus en l'absence des deux cadors américains Justin Gatlin et Christian Coleman. (ATS/nxp)