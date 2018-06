Nyon donne l’occasion de se tester en compétition

Si ce n’est la bise, qui devrait être encore présente, on pourrait jurer qu’il fait un temps à mettre tous les amateurs de paddle sur le lac. Et plus spécialement ceux qui apprécient la compétition. Le SUP & Surf Nyon organise en tous les cas, vendredi à la Nautique, dans le cadre de la Semaine du soir, une course de stand up paddle (début à 19 h 15) qui proposera deux distances, soit 5 et 10 km.

«Fun et convivial»

«Nous souhaitons que l’événement reste un moment fun et convivial, alors il est important que tout le monde puisse y participer», souligne Jo-Anne Lütjens, présidente du club. Elle ajoute: «Mais nous l’organisons de manière professionnelle, dans le respect des règles en vigueur. Avec l’idée de nous roder pour l’organisation d’une course de plus grande ampleur.»

Nyon organise cette compétition pour la troisième fois. D’abord réservée aux membres, elle s’est ouverte l’an passé. Les frères Teulade, qui figurent parmi les 20 meilleurs Européens, seront de nouveau présents cette année. Ils permettront à chacun de se faire une idée plus précise du niveau qui peut être celui de compétiteurs aguerris.

Cours et initiations

Créé en 2012, le club nyonnais contribue à l’essor de cette discipline en organisant différents cours, initiations et entraînements durant la belle saison, sur le Léman et sur d’autres lacs du pays. Des renseignements à ce sujet sont disponibles sur le site.

Renseignements et inscriptions en ligne sur www.nyonsup.ch (24 heures)