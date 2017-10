Oklahoma City s'impose avec brio

Rien n'a changé à Oklahoma City. Malgré les venues de Paul George et de Carmelo Anthony, Russell Westbrook régale toujours.

Le MVP de 2016/2017 a entamé la saison sur un premier triple double, avec 21 points, 16 assists et 10 rebonds réussis lors du succès 105-84 d'Oklahoma City devant les New York Knicks. George a inscrit 28 points et Anthony 22 contre son ancienne équipe. Avec ses 31 points et ses 12 rebonds, Kristaps Porzingis était un peu esseulé pour contenir la vague adverse.

Russ knew Melo’s first shot was going in ???? pic.twitter.com/W6k38ePfoj — Bleacher Report (@BleacherReport) 20 octobre 2017

Le derby de Los Angeles est revenu aux Clippers, victorieux 108-92 des Lakers grâce notamment aux 29 points de Blake Griffin. No 2 de la draft, le meneur Lonzo Ball a dû se contenter de 3 points pour un temps de jeu de 29 minutes dans les rangs des Lakers pour une «première» en NBA bien compliquée. (ats/nxp)