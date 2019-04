Azzurri a ouvert la marque par Moustapha Fall en tout début de match mercredi à Meyrin en rencontre à rattraper, mais les Vaudois ont finalement craqué. Défaite 3-1 au final, un résultat logique chez une équipe de haut de tableau, mais qui a déplu au capitaine Tristan Chavanne. «On doit rester concentrés, on mène 1-0 dans les cinq premières minutes on a de nouveau un peu commencé à stresser, alors qu'on aurait dû rester en place. On aurait dû repartir avec au moins un point», a-t-il ainsi pesté après la rencontre dans une réaction vidéo à découvrir ci-dessus.

Frustrant, car Azzurri, en cas de succès, aurait été quasiment sauvé. Mais Thoune II (13 points) est toujours à l'affût des hommes d'Ali Kokollari, qui en compte vingt et qui doivent encore se déplacer dans l'Oberland le 4 mai pour un match qui comptera sans doute très cher.

«On a toujours sept points d'avance sur la barre, il ne faut pas lâcher. Il y a trois points à prendre samedi à Chênois», a ajouté le prometteur défenseur central, qui, à 19 ans, réalise une très belle saison avec le club de Chavannes-près-Renens. Il incarne parfaitement la nouvelle philosophie d'Azzurri, celle de donner sa chance à de jeunes talents. Il ne devrait ainsi pas manquer d'offres cet été, mais, en attendant, il a une mission à remplir: assurer le maintien d'Azzurri en 1re ligue.

