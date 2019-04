Après avoir idéalement débuté l'année 2019 (deux victoires en deux matches), le FC Vallorbe-Ballaigues a connu son premier coup d'arrêt avec ce match nul face à Echichens vendredi soir (0-0). Les hommes de Jean-Yves Bonnard ont eu quelques occasions de l'emporter, mais Echichens s'est montré globalement costaud et a pris un bon point dans la lutte pour le maintien.

Privé de trois éléments importants en attaque (Abba Coly, Marvyn Matip, Yamine Brouki), ainsi que de son excellent latéral gauche Aurélien Trarbach, Val-Bal a souffert de l'état de son terrain principal, bosselé et compliqué à jouer. Ce point lui permet cependant de revenir à hauteur de Terre-Sainte, mais avec un match en plus à jouer. Vallorbe est donc virtuellement leader et toujours en position de gagner le championnat, un objectif tout à fait atteignable. Pour la promotion en 1re ligue, on l'a déjà souligné (lire notre article d'avant deuxième tour ici), l'affaire risque d'être un peu plus compliquée.

En attendant, le capitaine Kandé Diawara et ses coéquipiers donnent tout sur le terrain. «On ne se fixe pas de limites, on veut gagner tous les matches. Aujourd'hui ce n'était pas le cas, mais l'état d'esprit était bon», a relevé le très bon gardien de but de 28 ans. «C'était un match serré face à une bonne équipe d'Echichens, bien en place. On aurait pu faire plus bouger leur bloc en première période, mais on a eu des occasions après la pause, dont un poteau», a encore analysé l'ancien portier du FC Les Lilas, en région parisienne. Sofyen Tahri a en effet trouvé le poteau du but de Melvin Mastil à la 50e et Echichens s'en est bien sorti sur ce coup.

Deux des meilleurs entraîneurs de 2e ligue inter face à face

Si cette rencontre a été pauvre en occasions nettes, elle a été le théâtre d'une belle opposition tactique entre deux des meilleurs entraîneurs de 2e ligue inter, Jean-Yves Bonnard et Fabio De Almeida. Les deux hommes, qui se connaissent et se respectent, ont bien mis en place leur équipe respective et cela s'est vu des tribunes. Echichens, en tout cas, a bien contré le dispositif vallorbier, ce qui n'était pas une évidence: Val-Bal (sept buts en deux rencontres en 2019) avait en effet toujours marqué au moins un but par match depuis... le 22 août 2018!

