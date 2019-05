«On nous qualifiait d’équipe bout de bois»

Après 12 ans passés à la présidence, René Gubler va quitter les Riviera Lakers en fin de saison. L’homme pouvait difficilement rêver meilleure sortie: jeudi soir à Neuchâtel, son club s’est qualifié pour les demi-finales des play-off pour la première fois depuis 2001. Place aux redoutables Lions de Genève, dès samedi.

Alors, Monsieur le président, bien dormi?

Très bien, même (il rigole). L’état d’esprit n’était pas à la fête. Ce sera pour plus tard. Là, on a une demi-finale à préparer et à jouer. Bon, les joueurs ont quand même eu droit à une bière.

La saison est quoi qu’il arrive déjà réussie, non?

Oui. Et c’est le résultat de l’excellent travail qui a été réalisé durant l’été. Cette équipe, on la voulait comme ça. Avec des joueurs locaux qui assurent le fond, qui sont identifiés au club, et des bons étrangers qui se fondent dans le collectif. Après, il faut aussi admettre qu’on a eu de la chance avec nos Américains. Ron March (ndlr: meilleur compteur du championnat régulier), c’était un coup de poker. Lors des deux dernières années, il jouait en Inde et au Luxembourg.

A ce propos, il se murmure que la masse salariale de vos trois Américains est de surcroît dérisoire.

Je dirais plutôt qu’ils ne nous coûtent pas cher. Parce qu’ils ne sont pas venus pour l’argent. Il sont là pour se montrer. Ils espèrent faire de Vevey un tremplin pour leur carrière.

Sur le plan sportif, le contraste avec la saison dernière (11e place avec 12 points en 27 matches) est impressionnant.

Encore une fois, c’est le fruit de notre très bonne campagne de transferts. Et du boulot effectué par notre team manager, Marco Cheren. Il a une expertise énorme. Il peut passer des nuits entières à visionner des matches pour dégoter une perle dans un championnat inconnu, à l’image de Ron March. Marco m’a toujours dit qu’il voulait construire une équipe identifiée et soudée, avec une âme. Force est de constater que sa vision du basket a payé. Et puis, vous savez, les cadors aux gros salaires, on a essayé, par le passé. Mais ça n’a pas forcément fonctionné. Sinon, cette place dans le dernier carré, c’est également une belle récompense pour les investissements personnels que l’on fait. Nos moyens étant ce qu’ils sont (ndlr: moins de 400'000 francs de budget), on est au four et au moulin.

C’est par ailleurs une jolie publicité pour un club qui a besoin du soutien des sponsors pour tourner, non?

Tout à fait. Disons qu’on a quelque chose à vendre. Mais plus encore que les résultats, je pense à l’engouement qui règne dans notre salle. Au soutien populaire dont on bénéficie, avec 1000 à 1200 spectateurs qui nous poussent à chaque match. On est un peu les Grecs du championnat (il se marre). Plus sérieusement, ça compte, quand le sponsoring se fait à l’échelle régionale.

A quel point le départ annoncé de Marco Cheren pour raisons familiales est-il un coup dur pour le club?

Peut-être qu’il va continuer à aider dans l’ombre. Ce sera à définir avec celui qui me remplacera. Mais Marco est trop attaché à ce club pour ne plus rien y faire du tout.

Vous évoquez la fin de votre présidence. Vous pouviez difficilement rêver meilleure sortie, non?

Ce sera une très belle sortie, en effet. Et, là, je ne peux m’empêcher de penser aux mauvaises langues qui nous jugeaient en début de saison. On nous qualifiait d’équipe bout de bois. Regardez où on est aujourd’hui.

Parlons du rôle de votre coach, Vladimir Ruzicic, arrivé l’été dernier.

C’est un autre coup de maître de Marco Cheren. Vladimir vit le basket. Il respire le basket. Il a de très grandes compétences. Et il a parfaitement intégré notre réalité, celle d’un club composé de joueurs semi-professionnels voire amateurs. Du coup, la sauce a pris.

Place aux Lions de Genève, deuxièmes de la saison régulière et dont le budget est trois fois supérieur au vôtre.

Même si Union avait bâti une équipe pour jouer le titre, Genève, c’est un cran en dessus. C’est un club qui fait tout juste, qui soigne le moindre détail. Il en a les moyens, certes. Maintenant, en play-off, tout est possible. Notre force mentale a fait la différence contre Neuchâtel. A nous de remettre les mêmes ingrédients dans la bataille pour faire douter les Lions. Une chose est sûre, on est craints. Ils savent qu’on est capables de tout. (24 Heures)