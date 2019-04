«On peut battre ce temps même sans une météo parfaite»

Déçu mais pas abattu, Jérôme Clerc. Le skipper lausannois, qui fêtera son 39e anniversaire à la fin du mois prochain, a raté pour la troisième fois jeudi la conquête du Ruban Bleu. Cette distinction décore le bateau qui a réalisé la plus rapide traversée aller-retour du Léman à la voile, entre Genève et Le Bouveret. La marque établie en 2014 par le voilier prototype Hydros.ch tient donc toujours, en 4h30’15’’. Mais l’équipage battant pavillon pour la Société Nautique de Genève ne baisse pas les bras. Interview du barreur.

Que s’est-il passé durant cette tentative, que vous avez finalement abandonnée peu avant d’être arrivés à Genève?

Je pense qu’on a surtout perdu le contact avec le record à l’aller, quand les airs ont molli entre Evian et Le Bouveret. Le vent n’était pas assez établi à la tête du lac, qui est justement le point critique. Il faut 2h30 pour y arriver et c’est dur d’anticiper les conditions qu’on y trouvera.

Après être passé tout près il y a deux ans, avec 7 minutes de retard seulement, et après avoir cassé l’an dernier, ce sont donc surtout les conditions qui n’ont pas été optimales cette fois?

Oui, c’est ça. Bien sûr qu’en tant qu’équipage on peut toujours améliorer les détails, mais là je ne pense pas que nous ayons raté à cause de notre façon de naviguer.

Comment trouver le bon moment, alors?

C’est là toute la difficulté. Jusqu’ici les records ont surtout été battus par conditions exceptionnelles. Si on a trop de vent, on a aussi trop de vagues et davantage de risques de casse. Et avec trop peu on va trop lentement. Cette fois on avait décidé de partir tôt le matin en espérant que nous aurions moins de vagues au retour. Si la surface creuse trop, on ne peut pas pousser le bateau à fond. On exploite seulement 60 à 70% de son potentiel. Mais c’était trop tôt pour avoir de bons airs au Bouveret et nous avons quand même eu des vagues au retour. Mais je pense que nous avons une équipe qui peut battre le record même si ce n’est pas un jour absolument parfait en termes de météo.

Imaginez-vous retenter votre chance ce printemps?

C’est l’idée, oui. On a un peu bloqué notre début de saison à cet effet. On étudie de près les fenêtres météo possibles, notamment avec l’aide de Philippe Jeanneret (ndlr: responsable météo à la RTS). Il se pourrait qu’une nouvelle tentative ait déjà lieu ces prochains jours. Peut-être déjà dimanche.

(nxp)