Opération réussie pour Wawrinka

Stan Wawrinka s'est soumis avec succès à une deuxième opération. Le Vaudois de 32 ans l'a confirmé par l'entremise des réseaux sociaux. Il a posté une photo où on le voit alité dans un hôpital et a remercié les médecins et ses supporters pour l'intervention.

the medical team and to my fans for your support in these tough times !!

