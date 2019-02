Ovtcharov s'adjuge la Top 16 Cup à Montreux

L’Allemand Dimitrij Ovtcharov (30 ans) a remporté de haute lutte le Masters européen de tennis de table, à Montreux. La finale de la Top 16 Cup a livré un fantastique duel d’anciens numéros 1 mondiaux. Face à Vladimir Samsonov (42 ans), Ovtcharov a dû sauver deux balles de match dans la septième et dernière manche, avant de s’imposer.

Grâce aux coups de défense du Biélorusse, parfois placé à cinq mètres de la table (!), cette finale a été particulièrement spectaculaire. «C’est incroyable de voir les coups que Vladimir a retournés et les angles qu’il a trouvés, a commenté l’Allemand, à l’issue de la finale qui lui a rapporté 10 000 euros. Après avoir connu mon lot de blessures et de défaites rageantes, je savoure cette victoire qui est l’aboutissement de tant de sacrifices. Gagner devant un tel public est encore plus beau.» Le champion fait référence aux 1700 spectateurs qui ont chauffé le chaudron de salle du Pierrier de Clarens durant le week-end.

Chez les dames l’Allemande Petrissa Solja (24 ans) s’est imposée 4-3, après avoir réussi une remontada face à la Roumaine Bernadette Szocs (24 ans), qui menait pourtant trois manches à zéro. Les deux jeunes femmes, qui se connaissent par coeur, ont toutes deux fondu en larmes à l’issue de la rencontre. La veille, la Vaudoise Rachel Moret était passée tout proche d’un monumental exploit. Face à la numéro 1 européenne Sofia Polcanova, elle n’a perdu que 12-10 dans la septième manche de son huitième de finale. (nxp)