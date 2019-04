Pas de quart pour Bacsinszky à Lugano

Timea Bacsinszky (WTA 112) n’a pas passé le cap des huitièmes de finale du tournoi WTA de Lugano (terre, 250'000 dollars).

La Vaudoise s’est fait sortir jeudi par la vétérane russe Svetlana Kuznetsova (33 ans, WTA 109) en trois sets, 5-7 6-3 4-6, après plus de deux heures de jeu.

Bacsinszky, qui avait parfaitement servi lors de sa première rencontre, mardi, face l’Allemande Tamara Korpatsch (6-0 6-2), a connu plus de problème jeudi face à la Russe. Avec seulement 59% de points réussis sur sa première balle, elle a souffert face à l’expérience de Kuznetsova, gagnante de deux tournois Grand Chelem dans sa carrière (US Open 2004 et Roland-Garros 2009).

Well done Sveta ! Still looking for a revenge someday ???????????? @SvetlanaK27 @WTA https://t.co/P5Cp7E1dwm — Timea Bacsinszky (@TimeaOfficial) 11 avril 2019

Maintenant, c’est la Fed Cup qui attend la Vaudoise. En compagnie de Viktorija Golubic, Conny Perrin et Ylena In-Albon, elle va défier les États-Unis (20 et 21 avril à San Antonio) pour une place dans le groupe mondial. (nxp)