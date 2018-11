«Pas envie d’être fâché contre mes joueurs»

Le sélectionneur de l’équipe de Suisse n’a pas «dézingué» ses joueurs après leur défaite mercredi face au Qatar, 96e sélection mondiale au classement FIFA. «Tout d’abord, je félicite les Qataris pour leur victoire. Ils n’ont rien volé. Ils ont su marquer ce but qui symbolise ce match. Nous n’avons pas su anticiper cette action et nous avons reçu ce but en fin de match. Nous avons eu de la peine à entrer dans le match, mentalement c’était compliqué de trouver notre jeu. Nous nous sommes même mis en difficulté avant la pause. C’était mieux en deuxième période, mais nous n’avons pas marqué. C’était un mauvais jour. Maintenant, il faut tourner la page et se préparer pour la Belgique. C’est ce que nous allons faire dès jeudi matin», a réagi le sélectionneur de l’équipe de Suisse, quelques minutes après la défaite des siens. «Mon sentiment, c’est qu’avec cette performance, nous sommes à mi-chemin entre la honte et l’accident», a-t-il tout de même concédé.

A la 86e minute, c'est la stupeur à Lugano. Afif permet en effet au Qatar de l'emporter 1-0 face à l'équipe de Suisse en match amical. #foot #RTSsport pic.twitter.com/YD65G8OhH3 — RTS Sport (@RTSsport) 14 novembre 2018

Puisqu’il avait ménagé plusieurs joueurs en vue du match de dimanche face à la Belgique, Vladimir Petkovic a forcément été interrogé sur la pertinence de ce choix. «Nous avons un effectif assez large, les performances individuelles ne sont pas en cause, mais la performance d’équipe n’était pas bonne. Nous aurions dû montrer plus de concentrations et d’émotions. Et nous montrer plus réactifs», a-t-il ainsi estimé, avant d’ajouter que ce revers n’était «pas un pas en arrière. Nous n’allons pas tirer de grandes conclusions de ce match. Nous avons aussi géré un peu en vue du match contre la Belgique. Mais chaque match de l’équipe nationale doit être un moment important. Après, les joueurs sont des humains. Je peux les comprendre et je n’ai pas envie d’être trop fâché contre eux».

Bas très satisfait

Felix Sanchez Bas, sélectionneur catalan du Qatar, s’est lui évidemment montré très satisfait de la victoire de son équipe. «Nous avons joué un match très complet. Nous avons eu de bonnes possibilités de marquer et nous nous sommes créés des occasions, surtout en première période où nous avons bien fait circuler le ballon. Nous avons bien défendu, même lorsque la Suisse a mis de la pression en deuxième période. C’est un résultat qui va nous faire grandir en tant qu’équipe», a déclaré le technicien, en poste depuis juillet 2017.

«Nous préférons avoir la possession, mais c’était dur contre une équipe de ce niveau, a-t-il ajouté. Du coup, nous avons bien défendu, nous étions compacts et nous avons pu marquer en contre. Avant le match, nous espérions être au niveau et pouvoir être compétitifs face à la Suisse. Nous sommes donc fiers de notre performance, surtout contre une des meilleures équipes du monde. La différence au classement FIFA entre les deux équipes ne s’est pas faite sentir sur le terrain. C’était un match assez équilibré. Maintenant, j’espère que nous allons faire un bon match lundi contre l’Islande. Nous progressons et j’en suis très content.»

(nxp)