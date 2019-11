Petkovic: «Je suis fier du chemin accompli»

«Avec le Final Four de la Ligue des Nations, cela fait ma quatrième qualification à un grand tournoi…» On lui parlait de ses trois campagnes éliminatoires réussies de suite (Euro 2016, Mondial 2018, Euro 2020 désormais), une première pour un sélectionneur helvétique, Vladimir Petkovic a aussitôt corrigé, avec cette fierté dans le regard qui racontait sa satisfaction. Il a raison, avec la Ligue des Nations, la série affiche quatre bonheurs consécutifs au compteur.

Certains lui cherchent des poux, lui objectant un manque de charisme, des déficits dans la communication? Il remet l’église au milieu du village, à sa manière. «Je suis fier du chemin accompli, lance-t-il. Je suis fier de la force mentale dont le groupe a fait preuve. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, des jeunes, qui ont aidé la Suisse durant ces éliminatoires. Pas seulement ceux que l’on a vus cette lors de deux derniers matches. Et alors que certains ont tenté de semer le trouble au sein du groupe, il a eu la force de réagir et de terminer à la première place. Ensemble. Ce n’était pas évident, mais cela a été fait. Je suis heureux pour eux, pour les leaders naturels, mais aussi pour tous ceux qui sont montés sur le bateau et ceux qui nous rejoindront encore dans le futur.»

Le futur, c’est donc cet Euro 2020. Le tirage au sort aura lieu le 30 novembre à Bucarest, la Suisse sera dans le deuxième chapeau grâce à sa première place dans le groupe D des éliminatoires et c’est une bonne chose pour éviter de gros calibres. «Aujourd’hui, j’ai la tête vide, lance Petkovic. Je veux savourer cette qualification et on verra ensuite qui seront nos adversaires à l’Euro. Et puis pour tout le reste, les discussions, il y a encore du temps.»