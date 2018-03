Petkovic lancera Sommer dans les cages

Vladimir Petkovic, Stephan Lichtsteiner et Johan Djourou ont réaffirmé l'importance, pour eux, du test Grèce - Suisse de vendredi à Athènes (20 heures). La Coupe du monde de juin est déjà dans toutes les têtes. «Bien sûr qu'on y pense tout le temps depuis lundi, reconnaît Lichtsteiner. Nous avons réalisé peut-être la plus belle campagne éliminatoire de l'histoire de l'équipe de Suisse, les attentes, de l'équipe et de l'extérieur, sont donc immenses.»

Dans la logique du staff, la Grèce est un adversaire semblable à la Serbie, que la Suisse croisera au Mondial. «Mais notre seule vraie préoccupation reste notre jeu, notre progression, insiste Petkovic. En Russie, avec un match tous les trois jours, nous n'aurons pas le temps de tout changer entre deux rencontres en fonction de l'adversaire. Notre projet doit rester au centre de l'attention.»

Petkovic: „Alle Spieler sind für morgen einsatzbereit. Wir werden das Kontingent von sechs Auswechslungen ausschöpfen.“#GRESUI ???????????? pic.twitter.com/woo5oryIFk — nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) 22 mars 2018

Le sélectionneur a annoncé que ce serait Yann Sommer qui jouerait vendredi. Mais il n'a pas non plus confirmé que l'actuel no 1, concurrencé par Roman Bürki notamment, le serait aussi à la Coupe du monde. «C'est une question difficile... Ça n'aurait pas de sens de dire maintenant qui jouera en juin. Je dois regarder les performances de tout le monde et tout le monde dans l'équipe aura une occasion de montrer ses qualités lors des matches de préparation», poursuit le Mister qui va donc procéder à un tournus des gardiens lors des quatre tests (mardi contre le Panama, puis en juin contre l'Espagne et le Japon).

Ce test tombe à point nommé pour Johan Djourou, absent près de quatre mois avec Antalyaspor et de retour aux affaires depuis février. «Jouer vendredi est précieux pour moi. Cela va m'aider à retrouver une bonne condition physique et à emmagasiner de la confiance.» (ats/nxp)