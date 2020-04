Plusieurs clubs ne souhaitent pas reprendre la compétition

En théorie, les annonces du Conseil fédéral auraient dû avoir un effet libérateur : les entraînements collectifs sont à nouveau possibles à partir du 11 mai, sans restriction de nombre ou de distance sociale, tandis que les compétitions pourront vraisemblablement reprendre à huis clos dès le 9 juin, selon l’évolution de la pandémie (décision finale le 27 mai). En réalité, cette annonce n’a pas suscité que des scènes de liesse dans le football suisse, tant s’en faut. A peine communiquée, elle a entraîné le licenciement immédiat de neuf des quinze employés administratifs du FC Sion! «Rien à voir avec la décision du Conseil fédéral, jure le président Christian Constantin. Les contrats des employés licenciés ont un délai de résiliation de deux mois. C'était le dernier moment d’agir avant de perdre davantage d'argent. Il faut y voir la réalité d'une entreprise qui doit sortir de l'argent en n’ayant aucune entrée, non un moyen de mettre la pression sur la Ligue pour arrêter le championnat.»

Irréaliste et risqué

Ce sentiment est partagé par Jean-François Collet, en des termes à peine plus nuancés. «Toutes les questions que l’on se posait restent valables», prévient le propriétaire de NE Xamax. «Organiser des matches à huis clos va coûter cher, et ceux à l’extérieur ne sont pas gratuits non plus. Si nous conservons le droit au chômage partiel, la situation sera plus viable. L’autre question reste: et si nous avons un cas de maladie dans une équipe le 10 juin, puis un autre cas dans une deuxième équipe le 15, que faisons-nous? Il faudrait tout arrêter à nouveau, pas le choix. Enfin, est-il réaliste de disputer un match tous les trois jours en juin, juillet et août? Tout est possible dans la vie, mais il faut faire attention à la santé des joueurs. Et si l’un d’eux vient nous dire qu’il ne veut pas jouer parce qu’il ne se sent pas en sécurité, comment le forcer?» Le FC Sion reprendra-t-il l’entraînement le 11 mai? «Ma réponse dépendra de notre situation auprès du SECO et du chômage partiel, expose Christian Constantin. Pour l'instant, nous avons un accord. Mais si les joueurs retrouvent le terrain, cet accord pourrait s'arrêter. Je n'ai pas envie de me retrouver avec une charge salariale aussi importante à assumer alors que, je le répète, rien n'entre dans nos caisses actuellement.» Jean-François Collet n’en pense pas moins: «Les gens vont penser que je dis cela parce que Xamax est avant-dernier. Je suis le premier à me réjouir de revoir du foot. Mais à huis clos, est-ce encore du foot? Je respecterai la démocratie : si la majorité est pour, nous reprendrons le championnat. Mais si nous devons dépenser toute cette énergie et cette pétée de ronds, pour qu’on vienne nous dire de tout arrêter le 15 juillet, je serai vénère!»

Tractations en coulisses

Ces craintes semblent nombreuses en Super League. Elles ne découragent pas les clubs qui, heureuse «coïncidence», ont tout à gagner d’un redémarrage du championnat. «Le Servette FC est en faveur de la reprise des compétitions à huis clos, avoue son porte-parole Loïc Luscher. Ce serait à nos yeux la politique du moins pire, à condition que le canton maintienne la possibilité d’un chômage partiel durant la période concernée. Cette demande est légitime car, quel que soit le scénario, nous n’aurons pas de revenus à l’occasion des treize matches restants. Le club a déjà établi un concept sanitaire afin de reprendre les entraînements de façon échelonnée, par petits groupes, avec de nombreuses mesures dont la désinfection régulière des installations et le filtrage des personnes autorisées sur le site. Les nouvelles du jour sont encourageantes, il s’agit d’une très bonne première étape, mais il faut encore suivre ce que diront la Swiss Football League et les autorités cantonales concernées.» Stefan Nellen, vice-président du Lausanne-Sport, est moins rassuré. Il n’ignore pas les réseaux d’accointances qui se tissent en Super league: «Nous sommes bien entendu très heureux de l’annonce faite par le Conseil fédéral. Maintenant, j’espère que quelques clubs ne trouveront pas des subterfuges pour empêcher cette reprise de la compétition…» En Challenge league, les clubs ont plébiscité la reprise du championnat à neuf voix contre une.