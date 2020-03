Pour Dick Pound, le CIO a décidé du report des JO

Selon Dick Pound, ancien membre du CIO, les Jeux olympiques de Tokyo vont être reportés. Cité par le quotidien américain USA Today, le Canadien déclare: «Avec toutes les informations dont dispose le CIO, le report a été décidé.»

Il ajoute: «Les paramètres précisant le report n'ont pas encore été déterminés, mais les Jeux ne commenceront pas le 24 juillet, ça, c'est ce que je sais»

«Ça va se faire par étapes, précise-t-il. On va d'abord dire qu'on reporte les Jeux, et commencer à gérer les répercussions, qui sont immenses.»

L'ancien patron de l'Agence mondiale antidopage, a déclaré à l'AFP que la propagation «stupéfiante» du Covid-19 à travers le monde ne laisse au CIO aucun autre choix.

«Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître d'ici le 24 juillet. Pas plus que d'ici septembre ou octobre. Beaucoup de pays du monde, dont les plus grands, sont quelque peu dépassés, et cela commence tout juste à prendre racine en Afrique», a-t-il développé.

Selon lui, le report des Jeux à 2021 reste l'option la plus probable. «Je pense que le report d'un an est le plus réalisable car il vous donne le plus de temps pour vous organiser.»

Les déclarations de Dick Pound interviennent au lendemain de la décision prise par le CIO de se donner quatre semaines avant de décider d'un report.

Et lundi, le premier ministre japonais Shinzo Abe a admis que le report des Jeux pourrait devenir inévitable.

