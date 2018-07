Pourquoi l’équipe de Suisse doit écrire l’histoire

L’événement vide les mémoires. L’imminence du rendez-vous et de ce qu’il représente éclipse tous les discours qui l’ont précédé. Magie de l’amnésie: cela fait plus de deux ans que la Suisse, par la bouche de Vladimir Petkovic, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Stephan Lichtsteiner, Valon Behrami et tous les autres, assure qu’elle a rendez-vous avec l’histoire.

Pourtant, à la veille de ce Suède-Suisse qui doit justement lui permettre de l’écrire, elle ne formule plus ce moment comme tel. Tout s’évanouit, plus question d’évoquer la vocation ouvertement, elle est si forte, si puissante, qu’elle se suffit à elle-même. Oui, pas besoin de le rappeler: la Suisse est face à son destin – une place en quart de finale –, plus encore que les fois précédentes. Et dans les non-dits qui laissent Petkovic et Xhaka muets sur cette responsabilité, il faut surtout mesurer le poids de l’histoire plutôt que la légèreté de l’intention.

«On ne va pas s’exprimer sur le statut que nous pourrions avoir en cas de victoire», a tranché le sélectionneur de l’équipe de Suisse. «Nous avons toujours eu plusieurs objectifs, je ne pense pas à cette rencontre comme si elle devait être une fin en soi, jouons-la et nous verrons après», a précisé Xhaka.

Trois précédents proches

Aucun mystère là derrière. À trop vouloir donner dans le solennel, la veille d’un huitième de finale, la Suisse s’oublierait. Elle a déjà vécu ça. Une chance inouïe égarée lors des tirs au but à Cologne au Mondial 2006 contre l’Ukraine, une chance qui fait défaut contre l’Argentine il y a quatre ans au Mondial 2014 à la 118e minute et juste après (ah… Dzemaili), une chance qui vacille encore lors de l’Euro 2016, à nouveau aux tirs au but (défaite face à la Pologne). Il faut sans doute la saisir une bonne fois pour toutes, cette chance, pour ne plus prononcer son nom en creux, rappelant ces instants où elle était furieusement absente.

Parce que tout est en jeu, bien plus encore que ces trois dernières fois. La Suisse d’aujourd’hui n’est sûrement pas au bout de son chemin, il y aura une vie après la Suède, qualification ou pas pour les quarts de finale. Mais il y a un parcours commun à valider, et c’est pour cela que l’exploit, sans être vital, est nécessaire, presque indispensable. Il y a d’abord une construction commencée à la veille de l’Euro 2016 et confirmée lors des brillantes qualifications pour ce Mondial russe. Il y a l’idée d’un projet commun qui a grandi et qui dépasse les origines de chacun pour s’inscrire en exemple. Il y a une philosophie de jeu, à parfaire encore sans doute, mais qui porte une envie neuve d’être maître de son destin. Enfin, il y a un élan fantastique qui ne demande qu’une forme de couronnement et, assurément, une place en quart de finale en serait un. Pour commencer, puisque tout serait alors possible.

Un homme et une équipe

Il y a surtout la rencontre entre un homme, Vladimir Petkovic, et une équipe. Un sélectionneur dont tout le monde doutait et une génération si talentueuse qu’il lui faut en faire la preuve. C’est le moment, ce mardi 3 juillet. Un écueil de plus, un écueil de trop, et ce seront des polémiques ensommeillées qui s’éveilleront peut-être, elles couvaient bien là un soir de joie, pour deux malheureuses têtes d’aigle…

Cette Suisse qui a de l’avenir a besoin d’un présent. Fort. Imposant. Massif. Avec ou sans Seferovic devant, avec un Djourou qui remplacera parfaitement Schär, avec un Lang qui fera oublier l’absence du capitaine Lichtsteiner (suspendu comme Schär), avec un Xhaka qui réduira une fois de plus au silence ses contempteurs, avec un Behrami toujours guerrier, avec ces remplaçants aussi, qui n’en sont pas puisque ce groupe se dit famille.

La Suède comme la Suisse

Pour tout cela, le 4-2-3-1 de Petkovic doit faire le malheur du solide 4-4-2 suédois. Retour au terrain, là où tout se joue toujours. On dit que l’occasion est belle pour la Suisse? Elle l’est autant pour cette Suède post-Zlatan.

Petkovic et Xhaka le savent mieux que personne. Ils n’ont pas perdu la mémoire, ils mesurent au contraire la portée et la difficulté d’un accomplissement.

Les quatre mots d'ordre pour réaliser l'exploit

Discipline

Le mot est un peu froid, il s’oppose aux autres, plus chaleureux. Mais évidemment, sans discipline, pas de performance. Sur les trois premières rencontres de ce Mondial 2018, la Suisse en a été cruellement dépourvue lors de ses débuts de match. Contre le Brésil, la Serbie ou le Costa Rica, tout n’a été qu’approximations dans les premières minutes. Les Brésiliens et les Serbes en ont d’ailleurs profité pour ouvrir le score et, sans un exceptionnel Sommer, les Costaricains en auraient fait pareil. La discipline défensive est donc capitale, et pas qu’au début. Mais son pendant offensif aussi. Partir à l’attaque, c’est bien, mais contre des Suédois qui excellent dans le jeu de rupture, il faudra le faire à bon escient. C’est ce que dit Behrami quand il parle de «lire le jeu».

Créativité

On pourrait croire que la créativité s’oppose à la discipline, mais ce n’est pas le cas. Vladimir Petkovic parle de «chaos organisé», il faut donc l’entendre comme tel: c’est parvenir à surprendre l’adversaire tout en restant dans le cadre d’un schéma qui accepte ces débordements-là, autrement dit sans que l’organisation générale en pâtisse. Créer, c’est bien sûr prendre un risque, c’est oser quelque chose d’imprévu, mais au bon moment. C’est là qu’intervient la notion de défense préventive: elle permet, en phase de possession de la balle, d’anticiper sa perte. Pour favoriser sa récupération ou ne pas être surpris à son tour. Être créatif, c’est sans doute le naturel d’un Shaqiri, mais cela concerne tout le monde. Parce qu’être créatif tout seul ou au mauvais moment, c’est dangereux.

Efficacité

Face à une équipe de Suède extrêmement compacte, les espaces seront rares et les occasions franches aussi. La Suisse va donc devoir se montrer efficace à la conclusion. Avant ce Mondial, on pouvait douter de la finition: avec cinq buts déjà inscrits, il y a de quoi se rassurer. Mais c’est dans un match à élimination directe que tout devient encore plus important. Quel choix pour la pointe offensive? Le brave Seferovic est transparent, Gavranovic n’a pas confirmé après la Serbie contre le Costa Rica. Et c’est Drmic qui semble avoir le vent en poupe. Sinon, il faudra compter sur un Dzemaili: s’il manque de rythme, il est souvent au bon endroit. Sur Shaqiri bien sûr, mais aussi sur Zuber ou Embolo. Voire Xhaka. Et le geste juste, évidemment.

Solidarité

Pas de performance sans collectif. La solidarité en est le ciment. La bonne nouvelle, c’est que cette équipe de Suisse en regorge. Au-delà de tout jugement, c’est Lichtsteiner qui vient imiter Xhaka et Shaqiri dans la célébration d’un but. La solidarité, c’est en réalité ce qui unit ce groupe qui s’est constitué une histoire collective riche de ses différences individuelles, depuis trois ans désormais et ce pacte de Vienne (victoire 2-1 contre l’Autriche). C’était ce moment où il a fallu embrasser ensemble la vie en commun, sur fond de crise existentielle. Cet automne autrichien est loin. C’est l’été russe qui doit lui répondre en écho. Et un huitième de finale d’un Mondial, c’est justement l’épreuve du feu pour qui veut éprouver la solidité des liens. Personne ne se cachera contre la Suède. (24 heures)