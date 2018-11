Pully Lausanne malheureux en prolongation

Pully Lausanne a vécu une défaite rageante samedi soir en LNA, face à Swiss Central Lucerne. Dans le match des mal classés, les Vaudois se sont inclinés après une prolongation (79-86 ap.).

Malgré les 13 points et 15 rebonds d'Alexander Hart, les Foxes n'ont pas trouvé la clé face à une équipe à leur portée, mais emmenée par un grand Derek Jackson.

Les Lions de Genève restent eux en tête du championnat. Ils se sont imposés au Pommier lors d'un match serré contre Monthey (78-68), où ils ont fait la différence dans le dernier quart.

Markel Humphrey (17 points et 12 rebonds) s'est particulièrement illustré lors de cette victoire, lui qui a été aligné durant 35 minutes.

FR Olympic s'est de son côté fait plaisir face à Starwings. Après sa défaite rageante de la semaine en Champions League, il s'est repris avec la manière dans leur salle de Saint-Léonard (106-68).

Avec ses 20 points et six rebonds, Babacar Touré a tourné à plein régime, tout comme Natan Jurkovitz (15 points, sept rebonds et six assists). (nxp)