Pully se sort du piège tendu par Benfica

Le terrain synthétique de Chavannes-près-Renens avec ses fameux grains noirs, une pluie fine un dimanche matin, et une équipe du Sport Lausanne Benfica 5e et toujours dangereuse avec son capitaine Carlos Cabacas en attaque: tous les ingrédients du piège étaient réunis pour le Pully Football. Mais les joueurs de Mario D'Alessandro s'en sont sortis avec maîtrise s'imposant 0-2 grâce à des réussites de Yannick Favre et de Bleton Basha.

Même sans le meilleur buteur de 2e ligue, Anthony Schwyn, qui a dû sortir à la pause, Pully a su se montrer décisif et solide, consolidant sa deuxième place dans le groupe 2 de 2e ligue. Qualifiés pour les demi-finales de la Coupe vaudoise, les Pulliérans vivent actuellement une très belle saison.

«C'est très bien de continuer sur notre dynamique. Pour le moment, tout nous réussit», a réagi Ali Ramdan. L'attaquant de 34 ans, toujours aussi important dans le collectif pulliéran («Je lui dois une bonne partie de mes 21 buts», l'a remercié Anthony Schwyn), se réjouit de vivre une fin de saison passionnnante avec le club de la Rochettaz. «En première partie de saison, il fallait que je retrouve du rythme. Et là, je sors d'une suspension de trois matches, je reprends progressivement. Je me sens bien ici», a indiqué l'ancien attaquant d'Echichens et de La Sarraz. Sa réaction complète est à retrouver ci-dessus en vidéo.

