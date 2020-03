Quatre ans de suspension pour Kongolo

La sale histoire commence à Saint-Tropez, dans la nuit du 4 au 5 août 2018. Yoann Kongolo, qui vient de participer à la «Fight Night», une réunion de kick-boxing, doit se soumettre à un contrôle. Le rapport de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), établi un mois plus tard, s’avère sans merci: les experts ont détecté des traces trop importantes de méthandiénone et d’hydroxystanozolol (stéroïdes anabolisants) dans les urines du boxeur genevois. La sanction, exemplaire (quatre ans de suspension et 5000 euros d’amende), est effective depuis le 30 septembre 2019. Elle n’a été dévoilée au grand jour que la semaine passée par Antidoping Suisse. Pourquoi?

D’abord, parce que toute procédure de ce type prend du temps. Ensuite, parce que Yoann Kongolo, qui a été pincé dans la peau d’un kick-boxeur à licence française, a manifestement pensé que le boxeur suisse qu’il est aussi pouvait passer entre les gouttes. Autrement dit, le Genevois a fait l’autruche, ne parlant à personne de sa mésaventure. «Là où je lui en veux, c’est qu’il ne nous ait rien dit – je l’ai appris en même temps que vous, explique Cabal Crenn, son manager. Avec des avocats, nous aurions pu nous organiser pour que la sanction soit moins lourde – il aurait peut-être pu s’en tirer avec six mois, c’est dommage.»

«Je suis déçu, notamment, parce qu’il a continué à combattre alors qu’il se savait sous le coup d’une suspension» Peter Stucki, Vice-président de Swiss Boxing

Le mot est faible; et la conséquence très lourde. Alerté fin octobre 2018 par l’AFLD, qui lui infligeait alors une suspension provisoire de deux mois, Yoann Kongolo n’a pas bronché. Pire, il effectue deux combats – victorieux – courant décembre, à Genève le 13 puis à Berne le 26. Deux autres combats suivront, en juin et en décembre 2019. Entre-temps, le pensionnaire de Fight-District, à Renens, avait continué à opposer son déni aux sollicitations de l’AFLD, qui a donc fini par se retourner vers les instances helvétiques.

«Je suis extrêmement déçu, d’abord parce que Yoann représentait un grand espoir à nos yeux, déclare Peter Stucki, vice-président de Swiss Boxing. Je suis déçu, aussi, parce qu’il a continué à combattre alors qu’il se savait sous le coup d’une suspension. Et je suis déçu, enfin, de n’avoir appris cela qu’en février 2020, soit un an et demi après le contrôle positif – c’est scandaleux! Je veux bien tout mettre en œuvre pour lutter contre le dopage mais, quand les choses se passent ainsi, comment voulez-vous travailler?»

«Pour la suite de sa carrière, c’est compliqué»

Yoann Kongolo n’a pour l’heure pas envie de s’exprimer sur le sujet. «Il a pris un gros coup sur la tête, il est anéanti, témoigne Cabal Crenn, patron de Fight-District, où Kongolo continuera de distiller son savoir pugilistique aux plus jeunes. Je lui ai dit ma façon de penser et je peux vous promettre qu’il n’a pas reçu de médaille. Mais je ne veux pas accabler Yoann, qui avait subi de très nombreux contrôles antidopage sans la moindre infraction avant celui-ci. Je reste solidaire, je ne le lâcherai pas – qui n’a pas fait de connerie dans sa vie? Le plus puni, de toute façon, c’est lui, ce n’est pas la peine d’en rajouter.»

Yoann Kongolo aura presque 36 ans, le 30 juillet 2023, lorsque sa suspension prendra fin. Le chemin de la rédemption peut-il déboucher sur un futur en compétition? «Pour la suite de sa carrière, évidemment, c’est compliqué, poursuit Cabal Crenn. Tout ce que nous avions mis en place tombe à l’eau et 2023, ça paraît loin. Mais Yoann m’a dit qu’il voulait se relever de ça et revenir plus fort. Ce qui est terrible, c’est que tout ce qu’il avait accompli auparavant va être assombri par cette histoire.»

L’ampleur des dégâts

Un coup de fil à Leander Strupler, promoteur No1 de la boxe en Suisse, permet en effet de mesurer l’ampleur des dégâts. «Je préférerais oublier cette affaire, mais je n’y arrive pas, dit celui qui avait fait de Yoann Kongolo sa tête d’affiche pour la réunion du 10 avril prochain à Berne. Pour ce qui est des finances et de l’image, tout cela n’est pas très facile à annoncer aux sponsors. Au niveau sportif, j’avais beaucoup d’estime pour lui, car c’était l’un des seuls boxeurs suisses assez complets pour régater au niveau international. Humainement, c’est dur aussi, car Yoann est un garçon que j’apprécie beaucoup. Cela dit, il n’a aucune excuse. Je ne me retournerai pas contre lui au niveau juridique, parce qu’on ne frappe pas un homme à terre. Mais comme je le lui ai dit personnellement, pour l’organisateur que je suis, le lien de confiance est brisé.»

Yoann Kongolo aussi. Victorieux de 14 de ses 16 combats professionnels (1 nul, 1 défaite) depuis 2014, le boxeur rêve sans doute d’en disputer un 17e un jour. Mais cela ne coulera pas de source.