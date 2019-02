Quel lien entre violence et clubs communautaires?

Le football amateur est-il plus violent aujourd’hui qu’il y a trente ans? Aux quatre coins de la Suisse romande, chacun empoigne cette question selon son vécu, la force des rumeurs ou l’écho du dernier dérapage cantonal. Pour le magazine Temps présent, Sofia Pekmez et Wilfred Rebetez sont partis à la rencontre des acteurs de ce «foot des talus». Leur but, dépasser le fantasme et donner du corps à une réalité finalement peu documentée.

«Hormis une fois en Valais, tous les matches que nous avons filmés étaient traversés par une tension, un engagement, des propos qui sorte de l’ordinaire, note la journaliste en préambule. Le stade de foot est un terrain d’enjeu, de rivalité, de passion, comme il y en a très peu dans la vie.» Des pressions de la vie «extrasportive» aux débordements parentaux, le reportage explore différentes pistes explicatives à ces excès. Avant de se fixer sur ce qui est présenté comme un sujet tabou: l’impact des clubs dits communautaires sur les violences en crampons.

35 000 rapports d'arbitre épluchés

Pour empoigner la thématique, l’équipe de Temps présent a épluché les rapports d’arbitres des cinq dernières saisons de 3e, 4e et 5e ligues dans les six associations romandes. Soit un total d’environ 35 000 matches. Or sur les quatre régions qui autorisent les clubs communautaires, ceux-ci occupent toujours la dernière place ou les dernières places d’un classement basé sur le respect de lois du jeu.

Que penser de ces chiffres? Sont-ils la démonstration du lien direct entre clubs communautaires et violence? «Il n’y a rien de solide à en tirer, balaie Dominique Blanc, président de la Ligue Amateur, dans le reportage. On parle ici de fautes dans le jeu, d’engagement, de ferveur; pas de violences.» Une réserve que nuance toutefois Thierry Hartmann, en charge de l’étude statistique pour la RTS. «On a conscience que le rapport d’arbitre ne livre qu’un reflet partiel de la réalité. Mais dans le sens où il signale les infractions des remplaçants, de l’entraîneur ou des membres du staff, il témoigne d’un climat qui dépasse le cadre exclusif du terrain.»

Le club comme vecteur d'intégration?

Reste la question de fond: celle du rôle joué par le club de football communautaire à la fois vitrine de l’affirmation identitaire et vecteur d’intégration. Peut-il être un «sas facilitateur», capable de faire cohabiter ces deux énergies parfois antagonistes? Les intervenants ne sont pas tous d’accord. «Et j’aurais bien de la peine à trancher, confie Sofia Pekmez. Même si je suis sensible au discours sur les bienfaits du temps. Prenez Genève il y a trente ans, l’Étoile Espagnole et le CS Italien y traînaient une réputation sulfureuse. Tout ceci nous semble bien loin aujourd’hui.» (nxp)