Record pour Feliciano Lopez, qui bat Roger Federer

L'Espagnol Feliciano Lopez a battu le record des participations consécutives en Grand Chelem, qu'il co-détenait avec Roger Federer, en débutant mardi à Wimbledon un 66e tournoi majeur d'affilée.

Le Madrilène de 36 ans (70e mondial), qui a entamé sa 17e campagne à Londres face à l'Argentin Federico Delbonis, n'a pas manqué un tournoi majeur depuis sa deuxième participation à Roland-Garros en 2002.

L'attaquant espagnol avait égalé le record de Roger Federer à Paris le mois dernier. Ancien No 12 mondial - meilleur classement en 2012 -, ce gaucher né à Tolède a remporté trois de ses titres (6 au total) sur herbe: au Queen's l'an passé et à Eastbourne en 2013 et 2014. En Grand Chelem, il a obtenu ses meilleurs résultats sur le gazon de Wimbledon en se hissant trois fois jusqu'en quarts de finale (2005, 2008, 2011). Il a disputé un autre quart de finale, à l'US Open 2015.

Le compliment de Federer

«Je suis content pour lui (...) Tous deux, nous avons témoigné de notre amour pour ce sport et nous avons su rester en forme pour durer. J'espère que beaucoup d'autres joueurs seront capables d'en faire autant», avait affirmé Federer lundi, la veille de l'entrée en piste de l'Espagnol.

Une autre raison peut expliquer un tel record selon le Suisse. «Les tournois majeurs n'ont cessé d'accroître leur attractivité ces dernières années. Désormais, tout le monde veut jouer partout en Grand Chelem», a-t-il dit.

«Ce n'était pas la même chose lorsque j'ai débuté. Des joueurs pouvaient faire l'impasse sur Wimbledon parce que le gazon n'était pas leur truc, vice versa sur terre battue (à Roland-Garros)», a-t-il poursuivi en se remémorant les prémices de son émulation avec Lopez, «lors des championnats d'Europe des moins de seize ans à Hatfield (Grande-Bretagne)» à la fin des années 90. (AFP/nxp)