Resul Sahingöz viré de Stade-Lausanne-Ouchy!

Les rumeurs les plus folles circulaient autour de Stade-Lausanne-Ouchy depuis quelques semaines. Et elles se sont amplifiées entre ce dimanche et lundi, le petit monde du football vaudois s'enflammant d'un coup autour de pseudo-informations et de fausses vérités.

Finalement, la première information concrète est tombée lundi soir, à l'issue d'une réunion de comité du club vaudois, dont la première équipe est leader de Promotion League: Resul Sahingöz, président du SLO depuis le 23 avril 2018, a été destitué avec effet immédiat, comme le prévoient les statuts du club.

Très ambitieux, le boss du Stade avait affirmé à plusieurs reprises vouloir atteindre le football d'élite, entraînant tout le monde dans son sillage grâce à son enthousiasme et à quelques moyens de départ. Sportivement, il a fait fort, puisque l'équipe entraînée par Andrea Binotto est leader à la trêve, avec onze points d'avance sur ses deux concurrents, Nyon et Yverdon. Mais en coulisses, l'inquiétude grandissait depuis plusieurs semaines. Le président s'est montré très rassurant dans les discours, mais beaucoup moins lorsqu'il s'est agi d'apporter des garanties financières concrètes. Après plusieurs ultimatums, le comité a tranché et estimé que le président n'était plus à même d'assurer ses engagements. Resul Sahingöz a déclaré à plusieurs reprises ne pas posséder de fortune personnelle, mais être à même de convaincre des investisseurs de s'engager pour le FC Stade-Lausanne-Ouchy. Apparemment pas assez.

S'en est suivie une décision très rare dans le milieu du football: la destitution d'un président par le comité du club. Les deux parties ont confirmé l'information d'un bref communiqué de presse. Contacté, Resul Sahingöz garde le silence pour l'instant, mais son entourage le dit très affecté par la nouvelle. Depuis son arrivée le 23 avril 2018, le désormais ex-président du SLO s'est énormément investi pour faire grandir le club. Il s'est engagé personnellement et a toujours communiqué de manière positive. Contacté il y a encore quelques jours, il se montrait encore très optimiste pour l'avenir du club. Mais le comité du club a décidé de ne pas donner suite, les problèmes semblant s'accumuler en coulisses.

Alors, que va devenir le SLO? Il existe plusieurs scénarios, qui vont se décanter très rapidement. Une option est de libérer les joueurs à haut revenu, mais ce processus doit se faire jusqu'au 28 février, date limite des transferts. Et les contingents des autres clubs sont pleins... Une autre option consiste à trouver un repreneur crédible, à même d'assurer la pérennité du club, avec les salaires des joueurs, d'un standard élevé pour la Promotion League. Des pistes se dessinent déjà. Sont-elles crédibles? Si oui, ont-elles une chance d'aboutir dans les prochaines heures? A en croire certains membres de l'entourage du SLO, oui. Affaire à suivre.

(nxp)