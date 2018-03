Roger Federer contrarié par la pluie à Indian Wells

Roger Federer a vu samedi soir son match du 2e tour du Masters 1000 d'Indian Wells face à l'Argentin Federico Delbonis interrompu par la pluie et reporté à dimanche.

Le tenant du titre menait 6-3 2-2 face au 67e mondial, quand la pluie a obligé les organisateurs à arrêter la rencontre, dont le coup d'envoi avait été retardé par la météo. Alors qu'ils espéraient pouvoir terminer le programme de samedi, les organisateurs ont décidé vers 22h30 locales (7h30 en Suisse) de reporter les rencontres en cours et celles encore à disputer à dimanche.

Play has been cancelled for the evening. Matches will be rescheduled for tomorrow. An updated order of play for Sunday will be coming shortly #BNPPO18 pic.twitter.com/T1pODMD4ry