Roger Federer pour la passe de huit à Bâle

Roger Federer avait dû patienter jusqu'en 2006 pour décrocher enfin un premier titre dans «son» tournoi de Bâle, où il avait effectué ses débuts en 1998. Vainqueur de sept des onze dernières éditions des Swiss Indoors, il vise la passe de huit dès lundi à la Halle St-Jacques.

Les projecteurs seront plus que jamais braqués sur Roger Federer, en l'absence notamment du no 1 mondial Rafael Nadal et de Stan Wawrinka. S'il veut entretenir l'espoir de détrôner son rival majorquin d'ici la fin de l'année, l'homme aux 19 titres du Grand Chelem n'a pas d'autre choix que de s'imposer le dimanche 29 octobre en finale. La quête du titre - qui serait son septième en 2017 - lui permettrait de revenir à 1460 points de Rafa au classement ATP.

Quatre défaites en 2017

Nul n'aurait osé imaginer il y a tout juste une année que le maître retrouverait son public fort de deux trophées majeurs supplémentaires. Sacré à Melbourne et donc à Wimbledon, Roger Federer débarque à St-Jacques en pleine confiance: son problème de dos ressurgi en finale à Montréal semble oublié, et il reste sur un titre conquis dimanche dernier à Shanghaï grâce à un net succès sur Rafael Nadal. Il n'a concédé que quatre défaites en 2017, dont une seule face à un top 10 (Alexander Zverev à Montréal).

Forfait l'an dernier alors qu'il avait mis fin à sa saison en juillet pour mieux se soigner, Roger Federer couche en outre sur une série de dix succès à Bâle, où il entrera en lice mardi à 18 heures. Il y avait battu successivement David Goffin (en 2014) et Rafael Nadal (2015) en finale, pour effacer les deux échecs consécutifs essuyés à ce stade de la compétition face à Juan Martin Del Potro (2012 et 2013). La quête d'un huitième titre permettrait au Bâlois de 36 ans de faire aussi bien qu'à Wimbledon (8 sacres depuis cet été). Son record est de neuf triomphes dans le même tournoi (Halle).

DelPo et Cilic en outsiders

Juan Martin Del Potro (ATP 19) pourrait d'ailleurs être une nouvelle fois l'un des principaux contradicteurs du Bâlois durant cette semaine rhénane, même s'il n'a pas (encore?) retrouvé toute sa régularité. Toujours à l'aise en indoor avec son grand service et son énorme coup droit, l'Argentin tient la forme cet automne. Il s'est notamment hissé en demi-finales du Masters 1000 de Shanghaï, où Roger Federer a pris difficilement sa revanche sur la défaite concédée face à «la Tour de Tandil» en quart de finale de l'US Open.

Tenant du trophée et tête de série no 2 du tableau, Marin Cilic (ATP 4) sera également à suivre de près. Le Croate a obtenu le meilleur classement de sa carrière après avoir lui aussi atteint le dernier carré à Shanghaï, où il avait offert une belle résistance à Rafael Nadal (défaite 7-5 7-6). Quasiment assuré d'être de la partie dans le Masters de Londres (12-19 novembre), il évoluera l'esprit libre à Bâle, où il avait cueilli l'an passé son 16e et avant-dernier titre en date sur l'ATP Tour.

Pour Roger Federer, le danger pourrait également venir de la tête de série no 3 David Goffin (ATP 10). Le Belge pointe pour l'heure à la 8e place de la Race (la 7e si l'on enlève Stan Wawrinka du classement) et pourrait bien valider rapidement son ticket pour Londres. Mais tiendra-t-il physiquement le choc? Il dispute cette semaine, à domicile à Anvers, son cinquième tournoi en l'espace de cinq semaines. Il a en tout cas déjà flanché à Shanghaï, échouant d'entrée face à Gilles Simon alors qu'il venait de triompher coup sur coup à Shenzhen et à Tokyo.

Les adieux de Chiudinelli?

Le public bâlois peut également se réjouir de voir à l'oeuvre le grand espoir canadien Denis Shapovalov (ATP 50) qui, à 18 ans, s'est révélé cet été en atteignant les demi-finales du Masters 1000 de Montréal puis les 8es de finale de l'US Open. Autre gaucher talentueux, Mischa Zverev (ATP 30) cherchera comme l'an dernier à faire parler son flamboyant tennis d'attaque, lui qui s'était hissé dans le dernier carré il y a douze mois grâce à un succès sur Stan Wawrinka en quarts.

Dans ce contexte relevé, Henri Laaksonen (ATP 96) et Marco Chiudinelli (ATP 353) - qui ont tous deux reçu une invitation - auront du mal à s'illustrer. Le Schaffhousois peut néanmoins espérer consolider sa place dans le top 100. L'enjeu est tout autre pour le Bâlois: Marco Chiudinelli pourrait bien, à 36 ans, faire ses adieux au circuit professionnel après un tournoi dont il avait atteint les demi-finales en 2009.

