Roger Federer s’offre un dernier week-end palpitant

Roger Federer jouera samedi une quinzième demi-finale du Masters. Et puisqu’il faut rendre grâce au temps qui passe, les années ajoutent un peu d’incertitude dans cette tradition. Juste un peu, pas trop. Ce jeudi par exemple, l’O2 Arena a beau s’être réveillée en craignant de devoir dire adieu à son champion préféré, elle avait compris bien avant l’heure de s’endormir qu’elle passerait le week-end en sa compagnie. Comme au bon vieux temps. Comme si l’acte manqué de dimanche n’avait jamais existé.

Objectivement, cette journée avait pourtant tout d’un méchant labyrinthe. Pour retrouver le chemin des demi-finales, Roger Federer devait être capable de bousculer la statue Anderson ou (et) de croire au réveil improbable de Dominic Thiem face à Nishikori. La première mission semblait crédible quoique compliquée, la seconde presque utopique. Or tout s’est finalement déroulé comme si rien ne devait bousculer l’ordre divin. Quand «le Maître» réagit, les étoiles s’alignent.

Le plus improbable

Commençons par le plus improbable: un Dominic Thiem qui se métamorphose grâce à un nouveau cordage. Vous avez bien lu, l’Autrichien a choisi, jeudi, de modifier la partie la plus sensible de son outil de travail en plein Masters. Une folie. «Mardi, j’ai raté des choses indignes d’un joueur de mon rang. Il fallait tenter quelque chose. Et comme je n’avais rien à perdre, j’ai essayé.» «Domi» inversa donc ses cordes en boyau et celles en polyester (plaçant ces dernières sur les verticales) pour un résultat inespéré (6-1, 6-4).

Quatre heures plus tard, Roger Federer n’avait donc «plus que» cinq jeux à marquer face à Kevin Anderson. Un coussin de sécurité que le Sud-Africain allait très vite rendre encore plus confortable. Moins tranchant au service (55% de première balle), un peu timide en retour, «Kev» n’avait plus rien de la terreur de ses deux premiers tours. L’effet Federer? Sans doute. Car même si «RF» manœuvra à nouveau parfaitement les rythmes avec son slice et un coup droit redevenu fiable, quelque chose d’irrationnel semblait interdire une quelconque révolte chez Anderson (6-4, 6-3).

«J’ai joué du bon tennis»

«Ce format en «round robin» n’est vraiment pas simple à appréhender. La victoire de Thiem m’a sans doute un peu détendu alors que c’était plus difficile pour Kevin qui était déjà qualifié en entrant sur le court, reconnaissait «RF» juste après sa victoire. Mais en même temps, j’ai joué du bon tennis. Je suis ravi de m’être battu après cette défaite initiale. Vivement samedi et la demi-finale.»

Roger Federer a raison de se réjouir. D’abord parce que son niveau de jeu, sans atteindre des sommets, affiche une stabilité qui permet d’envisager que le meilleur arrive. Ensuite parce que sauf scénario improbable – victoires conjuguées de Cilic et Isner ce vendredi – il ne croisera pas «la terreur» Djokovic en demi-finale. «Novak est solide, complet et il défend très bien, nous avait confiés Severin Lüthi samedi dernier. Je suis pourtant persuadé que si Rodge joue à son meilleur niveau, il peut le battre.» Encore une victoire et Roger Federer devrait avoir une chance d’essayer de donner raison à son coach.

(TDG)