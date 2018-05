Roland-Garros: Viktorija Golubic dans la course

Une quatrième Suissesse figure dans le tableau final de Roland-Garros. Viktorija Golubic (WTA 110) est en effet parvenue à s'extraire des qualifications, dont elle était la tête de série no 6.

Congrats to Viktorija #Golubic for qualifying for the #RG2018 main draw! #SupportTheSwiss pic.twitter.com/eiQawFwesC