Rory McIlroy: captivant, envoûtant

Il est 7 h 40, ce jeudi matin, lorsque Rory McIlroy débarque au driving range pour son échauffement. À 50 minutes de son entrée en lice à l’Omega European Masters, la mégastar nord-irlandaise (30 ans) signe ses premiers autographes de la journée. En remerciant lui-même les personnes qui le sollicitent, comme il le fait depuis son arrivée à Crans-Montana, lundi. «Thank you.» «Thank you.» «Thank you.» Disponible et classe.

Une tape sur l’épaule de Lee Westwood, qui partagera sa partie, et la mise en route débute. Installé à sa droite, Eddie Pepperell le félicite pour sa victoire au Tour Championship, la finale du circuit américain, dimanche à Atlanta; bonus de 15 millions de dollars en prime.

Quelques wedges d’une cinquantaine de mètres pour dérouiller la machine. Puis une montée en puissance durant ses 25 minutes de practice. Le tout en papotant, parfois au milieu de son mouvement, avec son caddie et pote d’enfance, Harry Diamond. Ou en compagnie de Luke Donald, qui s’échauffe à sa gauche. «Hey Luke, comment s’est passé ton dîner hier soir?» Décontracté.

Pureté et frissons

Alors que certains joueurs tiennent un micmac pas possible en tentant de régler leur swing à quelques instants de leur départ, McIlroy enchaîne les frappes sans se poser de question. Le genre de frappes si pures que le son de l’impact entre le club et la balle vous hérisse les poils. Direction le putting green pour une séance d’une quinzaine de minutes. À 2,5 mètres du trou, le No 2 mondial aligne trois séries de six putts; tous dedans. Boum. Boum. Boum. Mécanique et chirurgical.

Son premier tour (–3) racontera une autre histoire. Celle de quatre putts manqués (au 5, au 8, au 9 et au 13) à deux mètres ou moins du trou. Pas besoin de chercher beaucoup plus loin les quatre coups de retard qu’il accuse sur les leaders provisoires, l’Autrichien Matthias Schwab et le Français Mike Lorenzo-Vera, auteurs d’une carte de 63 (–7). «Les greens sont complètement différents de ceux que j’ai connus ces dernières semaines aux États-Unis. J’ai eu de la peine à lire leurs pentes et à trouver le bon feeling. À moi de parvenir à m’adapter en vue des trois prochains jours», dira l’homme aux 26 titres en carrière. Avant de qualifier son entrée en matière de «globalement décente».

Une puissance folle

Celle-ci a en tout cas permis à la foule qui l’a suivi – il fallait se battre pour voir quelque chose de près et on n’était que jeudi… – de découvrir l’attirail du McIlroy version 2019, huit ans après sa dernière visite. La puissance folle qu’il dégage, tout d’abord. Celle qui lui a facilité la vie lors de sa quête de birdie (–1) réussie au 6 et au 7, deux pars 4 qu’il a presque touchés en un coup, ainsi qu’au 14 et au 15, deux pars 5 où il a putté pour eagle (–2). Une puissance qu’il doit notamment à la rotation express de ses hanches et à sa manière de pousser avec ses jambes. Le résultat (190 km/h de vitesse de club, 285 mètres de moyenne avec son driver) est sidérant.

Rory balance des coups de fouet, des flèches, des missiles. Mais Rory n’est pas un bourrin pour autant. Dans son swing, tout est avant tout réalisé en symbiose, en rythme. Et avec un feeling délicieux, perceptible sur son jeu de fers, ses wedges et ses approches. À l’image de son tee-shot du 13 (175 mètres), de son deuxième coup du 18 (80 mètres) et de son chip du 9 (25 mètres), déposés au drapeau. Envoûtant.

Maîtrise, maestria

Lorsque l’on regarde jouer le quadruple vainqueur en Grand Chelem, un mot vient à l’esprit: maîtrise. McIlroy n’est pas une tête brûlée (sauf si les circonstances le poussent à prendre plus de risques). On a eu l’occasion de le vérifier au 14. Il aurait pu jouer le drapeau sur son deuxième coup, pour essayer de se donner une meilleure chance de faire eagle. Mais il en a conclu que le mât était trop proche de l’obstacle d’eau situé à droite du green. Alors il a opté pour un fade (trajectoire de gauche à droite), pour que sa balle reste à l’écart de l’étang en vol et qu’elle revienne en direction du drapeau en atterrissant. Ou quand sagesse et maestria s’entremêlent. On en redemande. Avec davantage d’efficacité, principalement au putting.