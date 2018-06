Ryan Gardner officier de la sécurité des joueurs

Retiré de la compétition depuis plusieurs mois, Ryan Gardner a été nommé officier de la sécurité des joueurs (Player Safety Officer) supplémentaire à l'occasion d'une assemblée des clubs.

L'ancien joueur de Berne et FR Gottéron (entre autres) épaulera donc le Canadien Stéphane Auger, l'actuel PSO. Ils seront chargés d'évaluer la gravité d'une faute et de communiquer leur impression au juge unique, qui ensuite infligera ou pas une sanction au joueur fautir. Comme Auger, Ryan Gardner vivra également au Canada, du côté de Toronto avec sa famille. Détail important, il se trouvera dans le même fuseau horaire que le Québécois.

Le Canado-Suisse avait été de l'aventure de l'équipe de Suisse médaillée d'argent au Championnat du monde à Stockholm en 2013. Il a également fêté quatre titres de champion de Suisse avec Lugano (2 x), Berne et les Zurich Lions.

Bagarres: pénalités redéfinies

Par ailleurs, l'Assemblée a redéfini les pénalités infligées à l'occasion de bagarres. Désormais, les joueurs contraints à se défendre lors d’un pugilat initié par un adversaire peuvent écoper seulement d’une pénalité de 5 minutes, et non plus d’une pénalité de méconduite pour le match.

Le joueur ayant initié le pugilat se verra écoper d’une pénalité de 5 minutes plus pénalité de méconduite pour le match. Si les deux joueurs font montre de la même volonté de se battre et si aucune volonté unilatérale claire n’est constatée, une pénalité de 5 minutes plus pénalité de méconduite pour le match sera prononcée à l’encontre des deux joueurs concernés. (ATS/nxp)