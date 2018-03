Salah sera bientôt l'égal de Messi, selon son coach

L'attaquant de Liverpool Mohamed Salah, auteur d'un quadruplé samedi contre Watford (5-0), est «en chemin» pour devenir l'égal du quintuple Ballon d'or Lionel Messi, a estimé son entraîneur Jürgen Klopp.

Voici le show @22mosalah ! 4 buts et 1 assist face à @WatfordFC , ce joueur est sur une autre planète actuellement ! pic.twitter.com/GaN7TBajmK

«Je pense que ni Mo ni personne ne souhaite être comparé à Lionel Messi. Car il fait ce qu'il fait depuis, on dirait, près de 20 ans. Si vous avez le talent, il faut le montrer constamment», a commenté l'Allemand. Contre Watford, sous la neige, l'Egyptien de 25 ans a marqué quatre fois, pour s'installer en tête du classement des buteurs de Premier League avec 27 réalisations. Au total, l'ex-bâlois a inscrit 36 buts toutes compétitions confondues cette saison, sa première à Liverpool.

«Les conditions étaient difficiles. Ça glissait et tout le monde a souffert, mais pas Mo . C'était vraiment spécial», a apprécié Klopp.

Mohamed Salah has been incredible for Liverpool ???? pic.twitter.com/BKKn6du6tx