Sans inspiration, le LS égare deux nouveaux points

Le Lausanne-Sport fait du surplace. Après avoir concédé le nul à Wil dimanche, il n’a pas fait mieux vendredi contre Winterthour. Un résultat finalement logique malgré une domination vaudoise assez nette sur l’ensemble de la partie.

Battu 6-0 sur sa pelouse il y a deux mois, Winterthour s’est déplacé à la Pontaise avec comme premier et principal objectif d’éviter une nouvelle fessée. Pour cela, Ralf Loose n’a pas pris le risque d’agresser ses adversaires, comme les Zurichois l’avaient fait à la Schützenwiese. Bien regroupés devant Spiegel, ils n’ont donc laissé que peu d’espaces aux Vaudois. Pour contourner ce mur défensif, il aurait fallu que le LS soit capable de hausser le rythme par moments et de jouer à une ou deux touches de balle à l’approche de la surface adverse. Des qualités que le leader de Challenge League a su souvent montrer cette saison, mais pas vendredi.

Winterthour peu inquiété

Lents, imprécis et maladroits comme rarement ces derniers mois, les Lausannois n’ont que rarement su inquiéter Winterthour. Au cours de 45 premières minutes bien ternes, on n’a noté qu’un renvoi d’un défenseur zurichois contré par le pied de Geissmann qui a terminé sur la barre transversale (22e) et une magnifique volée d’une vingtaine de mètres de Kukuruzovic venue mourir à quelques centimètres du poteau droit de Spiegel (34e). Sinon, le néant ou presque car côté zurichois, seule une bonne frappe mal cadrée de Buess provoquait un murmure dans une tribune chichement garnie.

Après la pause le LS élevait bien le rythme et l’intensité de son jeu mais pas suffisamment pour mettre vraiment Winterthour sous pression. Parce que le dernier geste manquait trop souvent de précision et les milieux de terrains - Dominguez inclus - de créativité. Des lacunes criardes qui incitaient Giorgio Contini à introduire Dan Ndoye. Une entrée à l’heure de jeu qui apportait enfin davantage de dynamisme aux offensives lausannoises. et quelques occasions franches que, malheureusement pour le LS, Ndoye, Geissmann puis Kukuruzovic ne parvenaient pas à concrétiser. Trop peu pour espérer beaucoup plus qu’un triste match nul qui pourrait peut-être permettre à Grasshopper ou Wil de se rapprocher à un petit point seulement du LS.

LS - Winterthour 0-0

Pontaise. 2120 spectateurs.

Arbitre: M. Tschudi.

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Nganga, Flo; Geissmann (88e Pasche), Kukuruzovic, Schneuwly (79e Puertas); Dominguez (61e Ndoye), Turkes, Zeqiri (79e Oliveira).

Winterthour: Spiegel; von Niederhäusern, Bühler, Hajrovic, Schättin; Doumbia, Lekaj; Radice (50e Calla), Sliskovic (88e Taipi), da Silva (65e Mahamid); Buess.

Notes: LS sans Koura (blessé), Nanizayamo, Cabral ni Sancidino (pas convoqués). Winterthour sans Liechti (blessé).

Avertissements: 41e Zeqiri, 58e Loosli, 60e Sliskovic, 90e Spiegel.