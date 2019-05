Sarah Atcho sera seule et sans pression à Doha

La saison de Diamond League débute aujourd’hui à Doha avec le premier des 14 meetings de la saison disputés sur quatre continents. La Vaudoise Sarah Atcho, qui s’alignera sur 200 m à 19h34 (heure suisse), effectue ses grands débuts en Diamond League hors de la Suisse.

Vous êtes la seule représentante suisse à ce premier meeting de la saison…

Oui, il faudra que je me débrouille sans les autres Suisses! D’ailleurs, le moment que j’appréhende le plus, c’est d’aller manger seule au milieu de tous ces athlètes et de ne pas savoir à quelle table me mettre (rires).

Quelles sont vos attentes?

Je ne suis pas du tout en mode compétition puisque je n’ai repris les entraînements qu’il y a quatre semaines. Je n’ai pour l’instant aucune base de vitesse. Mon objectif est de gagner en expérience à ce niveau, sans me mettre trop de pression. Je dois remettre les choses dans leur contexte: je ne suis pas au même stade de préparation que mes adversaires et certaines des filles que je vais affronter sont de véritables boulets de canon, comme l’Ivoirienne Marie Josée Ta Lou et la triple championne d’Europe, la Britannique Dina Asher-Smith.

Il s’agit aussi de votre première course depuis que vous n’êtes plus entraînée par Laurent Meuwly…

Avec Christian Gutgsell, mon nouveau coach, cela se passe très bien. C’est complètement différent de ce que j’avais connu jusqu’ici. Nous sommes davantage dans un rapport de partenariat: il me demande mon avis, je peux aussi décider. A 24 ans, c’est une sensation vraiment très agréable!

Vous vivez à Saint-Gall et vous vous entraînez au Centre national de Suisse orientale. Vous vous y plaisez?

C’était un grand changement, mais j’aime ma nouvelle ville et ma vie là-bas. Avec des filles comme Samantha Dagry (Lausanne-Sport) et Salomé Kora, nous avons recréé un nouveau groupe de sprinteuses à l’autre bout du pays, cette fois-ci! (nxp)