Sébastien Buemi vire du rêve au cauchemar

Troisième manche de la saison 5 de formule E, la course de Santiago de Chile s’est terminée avant terme pour le Vaudois Sébastien Buemi. Auteur du deuxième temps de la superpole, «Séb» s’est élancé de la pole position – pénalité infligée à Lucas de Grassi, qui l’avait précédé de justesse – et il occupait la tête de la course aux deux tiers de la distance. Las, à quinze minutes de l’arrivée, l’Aiglon est sorti de la piste à la chicane, endommageant l’avant de sa monoplace.

Mortara au pied du podium

Les sorties de route ont d'ailleurs été nombreuses, sous une chaleur étouffante – 45 degrés au sol, un «record» pour la formule E.

Le Genevois Edoardo Mortara, deuxième Suisse présent dans la catégorie cette année, obtient pour sa part un brillant quatrième rang. La victoire est revenue au Britannique Sam Bird, devant les Allemands Pascal Wehrlein et Daniel Abt. (nxp)