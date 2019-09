Seule Angelica Moser a passé

Les Mondiaux d'athlétisme débutaient vendredi à Doha (Qat). Sept athlètes suisses ont tenté leur chance dans les qualifications, mais une seule a passé. Résumé de la journée des Suisses:

800 m.: Büchel et Hoffmann éliminées

Ce sont Selina Büchel et Lore Hoffmann qui ont ouvert les feux sur 800 m.. La Saint-galloise a terminé sixième de sa série en 2’03’’38. Double championne d’Europe en salle, elle a explosé dans le finale. De son côté, la Valaisanne a manqué la qualification pour six centièmes seulement, se classant quatrième de sa série en 2’03’’40, derrière la Britannique Alexandra Bell (2’03’’34). «Je n’arrive pas encore à réaliser que je suis passée si près, confiait la Valaisanne en zone mixte. C’est décevant parce que je finis bien d’habitude. A 100 mètres de la fin, je pensais que ça allait faire. Quand j’ai compris que je devrais me battre, c’était déjà trop tard. Je n’ai pas réussi à accélérer. J’avais de l’acide dans les jambes. Ces Mondiaux ont aussi amené une pression implicite qui a peut-être joué un rôle.»

100 m.: Alex Wilson se rate

Alex Wilson n’a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du 100 m. L’athlète de 29 ans, qui s’alignera aussi sur 200 m., a terminé dernier de sa série remportée par le favori américain Christian Coleman (9’’98). Avec un temps de 10’’38, il est loin de son meilleur temps de l’année (10’’09). «C'était un catastrophe.» Alex Wilson ne se cherchait pas d'excuses au moment d'analyser son élimination. «J'ai raté mon départ et je n'ai pas réussi à reprendre le rythme ensuite. J'avais peut-être trop la tête au 200 mètres. C’est la course où j’ai le plus de chances.» Une discipline que le Bâlois disputera dès dimanche au stade Khalifa.

Perche: Angelica Moser en finale

Le concours de qualification du saut à la perche féminin se déroule en deux poules. Dans le groupe A, Angelica Moser (21 ans) a réalisé une excellente performance en se qualifiant pour la finale avec un saut à 4,60 mètres. Elle a réalisé cette marque au deuxième essai. Ses records personnels sont de 4,61 mètres à l'extérieur et de 4,65 mètres à l'intérieur. De son côté, Nicole Büchler (35 ans) a échoué dans le groupe B. Elle a battu son meilleur saut de la saison (4,52 m.) en passant une barre à 4,55 m., mais toutes les qualifiées dans cette poule ont passé 4,60 m. 5000 m.: Wanders très déçu

Julien Wanders a raté sa manche de qualification sur 5000 m. Le Genevois n’a terminé que 12e de sa série, en 13’38’’95, très loin de son meilleur temps de la saison (13’13’’84). Une fois la ligne passée, il avouait sa déception: «J'avais pourtant de bonnes jambes. J'avais en tête de me qualifier au temps, si je ne terminais pas dans les cinq. C'est pour ça que j'ai mis du rythme. Les autres n'ont pas joué le jeu mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Après avoir mené trois tours, j'ai voulu passer le relais mais personne n'a vraiment suivi. C'est une course individuelle et chacun la joue comme il veut. Sur la fin, mes jambes ne répondaient plus. J'ai tenté jusqu'au bout, sprintant pour garder cette 12e place.» Le coureur de 23 ans enchaînait en pensant déjà au 10'000 mètres (le 6 octobre): «C'est un résultat décevant. Mais J'ai vu ce que cela fait de courir dans ce stade. J'ai une semaine pour récupérer. Cette élimination est difficile à encaisser mais je vais rebondir. Désormais, il faut que je récupère mentalement. Je vais oublier cette course et me remettre dans le bain, en faisant des entraînements qui me font plaisir. »

400 m. haies: Hussein décevant

Kariem Hussein n’est pas parvenu à se qualifier pour les demi-finales sur 400 m. haies. Sixième de sa série, en 50’’62, le Thurgovien est loin de son meilleur temps de l’année (49’’21) réalisé il y a un mois à Bâle. Le meilleur temps de la journée a été l’œuvre du Qatari Abderrahman Samba en 49’’08.