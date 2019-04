Shaqiri: et à la fin, il ne reste plus que des miettes

Il aura fallu que Liverpool mène 4-0 face à la lanterne rouge du championnat pour que Xherdan Shaqiri repointe le bout de son nez (73e). Avant vendredi soir et la réception d’Huddersfield? Une minute de jeu en 11 matches. Régulièrement utilisé par Jürgen Klopp jusqu’à fin janvier, avec succès (6 buts et 3 passes décisives en 24 apparitions dont 14 titularisations), l’international suisse (27 ans) avait disparu des radars.

De loin, la tournure des événements est difficilement compréhensible. D’autant que le Shaq était parvenu à faire taire les plus sceptiques face à son transfert chez les Reds l’été dernier. Avec comme haut fait un doublé inscrit contre l’ennemi juré Manchester United le 16 décembre (3-1). Héros il y a quatre mois à peine, laissé de côté depuis huit semaines. Si l’on excepte sa rentrée de vendredi. Alors que tout était joué.

La première piste d’explication tient d’un facteur purement tactique. Là où XS profitait d’un système avec quatre offensifs en 2018 (4-2-3-1), Liverpool a densifié son milieu de terrain pour gagner en solidité. Depuis février, Klopp n’a pas dérogé une seule fois à son 4-3-3. Où Shaqiri n’a pas le profil d’un Henderson, d’un Fabinho, d’un Keita, d’un Milner ou d’un Wijnaldum pour intégrer le trio médian. Et où il dispose d’une place de moins devant, en compagnie de l’indéboulonnable triplette Mané-Firmino-Salah. Les deux ailiers? Ils ont débuté les 16 dernières rencontres des Reds. Et ils n’ont pas été remplacés en championnat dans le temps réglementaire depuis le 3 mars face à Everton (Lallana pour Mané à la 84e). Bouché.

Un cercle vicieux

«La raison principale de son temps de jeu limité est simple, commente Gelson Fernandes, son ancien coéquipier en sélection. C’est la concurrence, face à deux monstres (ndlr: 25 buts et 13 passes décisives pour Salah, 24 buts et 5 passes décisives pour Mané cette saison). Et puis, l’équipe fonctionne, elle est en pleine course pour le titre, qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions (ndlr: match aller mercredi à Barcelone). Tous les matches sont importants. Et le coach mise sur ses meilleurs éléments. C’est logique. D’autant qu’il y a peu de blessés. Dans ce genre de clubs, si tu rates un virage pour une raison ou pour une autre, tu galères. Dans le cas de Xherdan, il y a eu une blessure (ndlr: une inflammation à l’aine). Et non seulement le groupe marche fort sans lui. Mais en plus, pour se refaire une place, il doit faire ses preuves dès qu’une opportunité se présente. Alors qu’il est moins bien. Et que les entraînements allégés ne doivent pas vraiment l’aider à reprendre le rythme, dans une période où Liverpool joue tous les trois jours. C’est un cercle vicieux.»

Shaqiri, victime de la situation et du management de Klopp? «C’est possible, avance Michel Pont, ex-entraîneur adjoint de la Nati. La gestion d’un contingent est aujourd’hui ainsi faite que les coaches ne font quasi plus tourner dans le sprint final. Ils le font en première partie de saison, pour chercher la bonne formule et pour économiser tout le monde. L’idée étant de pouvoir compter sur une équipe type en pleine possession de ses moyens dans le money time, match après match. Tu n’es pas parmi les onze ou douze joueurs qui jouent tout le temps à ce moment-là? Tu es comme à l’écart. Car les autres ont leur propre rythme, fait de rencontres et de récupération. C’est devenu une bulle dans laquelle il est très compliqué de revenir.»

Pas un cas à part

Le milieu offensif helvétique n’est toutefois pas un cas à part. Sturridge et Origi, deux autres attaquants de l’effectif? Ils ont été titularisés à deux reprises seulement en 2019. Pour revenir au Shaq, paie-t-il ses deux dernières entrées en jeu quelconques de février, face à West Ham (1-1) et Manchester United (0-0)? «Peut-être que Klopp juge ses efforts insuffisants et qu’il ne veut pas prendre le moindre risque, notamment défensivement, dans le contexte actuel», s’interroge Michel Pont. Pourtant étonnant de débauche d’énergie avant Noël, Shaqiri a-t-il lâché mentalement, comme il a déjà pu le faire par le passé? «Je n’ose pas imaginer une rechute dans ce registre. Il était épanoui, dans le feu de l’action. Et puis, Klopp est suffisamment communicant et Xherdan suffisamment intelligent pour qu’il n’y ait pas eu une discussion et une réaction dans un tel cas de figure», répond Michel Pont.

Trop large, le costume?

Son retour de vendredi, ponctué par un splendide décalage à l’origine du 5-0, a-t-il marqué un nouveau départ? «Une chose est sûre, poursuit le Genevois, si tu ne donnes pas sans cesse le 120% dans un club de ce niveau, tu n’obtiens rien.» C’est d’autant plus vrai dans le système tactique des Reds, fait d’énormément d’intensité. Globalement trop large pour XS, le costume? «Cinq ans de contrat à Liverpool quand tu viens d’être relégué avec Stoke City, ça ne se refuse pas. Tu fonces. Et personne ne peut dire que c’est un mauvais choix», assure Gelson Fernandes. Quid de l’été et du mercato qui arrive? «Il faudra faire le point avec le coach afin de voir dans quelle mesure il compte sur lui. Puis prendre une décision», explique le milieu de terrain valaisan de l’Eintracht Francfort.

Il en va de la suite de la carrière de Shaqiri. Mais aussi de la réussite de l’équipe de Suisse, où l’on connaît l’importance du meneur de jeu bâlois. (nxp)