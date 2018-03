Sidney Crosby: un but venu d'ailleurs

Un but venu d'ailleurs de Sidney Crosby a contribué au succès de Pittsburgh devant Montréal. Le double Champion en titre s'est imposé 5-3 contre une équipe qui a désormais perdu neuf de ses dix derniers matches.

Sidney Crosby gardera en mémoire le 406e but de sa carrière. Il a signé le 3-3 à la 36e tel un jongleur pour battre Carey Price. Sur cette action, Sidney Crosby a démontré pourquoi il n'était pas un joueur comme les autres.

SIDNEY CROSBY, THIS IS FILTHY! OUT OF MIDAIR WITH AN ABSOLUTE BEAUTY! pic.twitter.com/4mcYCXz823