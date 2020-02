«SportAccord», de Pékin à Lausanne

La ville de Pékin a dû renoncer, le 13 février dernier, à organiser la convention SportAccord, en raison de l’épidémie qui règne dans l’Empire du Milieu. A la suite de ce forfait, la ville de Lausanne a immédiatement manifesté son intérêt et a été choisie, jeudi, pour reprendre l’organisation du plus grand congrès mondial consacré au sport.

A la fin du mois d’avril, ce sont près de 2000 participants venus du monde entier qui se réuniront au Swiss Convention Center, sur le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Cinq volets y seront au programme: CityAccord, HealthAccord, LawAccord, MediaAccord et le sommet SportAccord. «De nombreux orateurs influents sont d'ores et déjà attendus pour offrir des aperçus incontournables dans divers domaines vitaux du sport», assure le site internet de la manifestation.

La capitale olympique avait déjà organisé ce sommet en 2016 et remettra donc le couvert au pied levé pour cette 18e édition. «En tant que capitale olympique, Lausanne est fière d'accueillir l'édition 2020 de SportAccord et se réjouit de soutenir les organisateurs dans la réussite de cet événement majeur. Une fois de plus, c'est avec grand plaisir que nous ouvrons nos portes à la famille sportive internationale», a indiqué le syndic de la Ville, Grégoire Junod.

«Après les Jeux olympiques de la Jeunesse et avant les Championnats du monde de hockey, de pétanque et de cyclisme, le Canton de Vaud est heureux d'accueillir, toujours en 2020, la plus grande convention sportive du monde», s’est pour sa part félicité Philippe Leuba, le conseiller d’état en charge du Département de l'économie et du sport.