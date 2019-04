Stade-Lausanne-Ouchy sera contraint de jouer à Nyon

Assis à une table latérale au Casino de Montbenon, Vartan Sirmakes est comme d’habitude très discret en ce jeudi midi. Le président du Stade Nyonnais aurait été légitime pour se mettre en avant et faire un discours devant les 240 convives du repas de soutien du FC Stade-Lausanne-Ouchy, mais il est resté fidèle à à lui-même: en retrait, presque effacé, alors que sans sa généreuse intervention, la première équipe du SLO aurait très certainement volé en éclats cet hiver. Alors Pierre Annaheim, vice-président du club lausannois, a parlé à sa place et a tenu à faire applaudir l’assemblée en remerciant le patron du groupe horloger Franck Muller pour l’aide apportée au SLO. L’homme d’affaires d’origine arménienne, presque un peu gêné, n’a pas réagi.

Il faut dire qu’il a du travail en coulisses pour faire obtenir la licence de jeu pour la Challenge League au club qu’il soutient (le SLO) en plus de celui dont il est président (Nyon). Très serein, il a accepté d’évoquer ce sujet brûlant ce jeudi, alors que la promotion sportive n’est plus qu’une formalité. Andrea Binotto et ses joueurs comptent en effet dix-huit points d’avance sur Yverdon à huit journées de la fin.

Et pour ce qui est de la licence, alors, M. Sirmakes? «Tout est en train de se mettre en place. Aucun souci pour les garanties financières.» Et pour le stade? Surprise, le dossier a un peu évolué. «Il faut être clair: jouer à Vidy en Challenge League, c’est impossible. Il y a le souci de l’éclairage, mais aussi des aménagements compliqués à effectuer. Je peux le dire aujourd’hui: nous ne jouerons pas nos matches à domicile au stade Juan-Antonio Samaranch. Par contre, mon souhait est de discuter avec le CIO pour qu’ils prennent soin de ce stade et honorent le nom qui y est apposé. Mais ça, c’est pour l’avenir. A court terme, il a fallu trouver une solution pour que Stade-Lausanne-Ouchy puisse jouer en Challenge League dans deux mois.» Le message est clair: la SFL et ses exigences vont contraindre le SLO à déménager s'il entend jouer en deuxième division la saison prochaine. Exactement comme Le Mont il y a trois ans. Le club de Serge Duperret avait chois Baulmes, avant de devoir s'en aller et devoir demander la relégation automatique, les lumières n'étant plus aux normes.

Il existe deux solutions pour Stade-Lausanne-Ouchy, en fait, que Vartan Sirmakes a bien voulu détailler. «La première, c’est la Pontaise, mais ce n’est pas celle que nous privilégions, pour diverses raisons. Nous avons une bonne relation avec le Service des Sports de la Ville de Lausanne, mais je ne crois pas que nous irons à la Pontaise. Cela créerait un embouteillage avec le LS, ce n’est pas optimal. La deuxième solution, c’est d’aller à Nyon. Mon sentiment, c’est que cette solution va l’emporter.» Le terrain principal de Colovray n’est pas suroccupé et faire cohabiter le Stade Nyonnais en Promotion League et Stade-Lausanne-Ouchy en Challenge League est envisageable, toujours selon Vartan Sirmakes: «GC et le FC Zurich se partagent bien le Letzigrund.» La demande de licence a-t-elle été faite dans ce sens? «Oui, je vous le confirme».

Vartan Sirmakes, en fin diplomate, ne veut pas créer de conflit avec la Ville de Lausanne, mais la vérité est sans doute un peu plus nuancée. Le SLO est-il vraiment le bienvenu en haut de la ville? La réponse est sans doute un peu floue, mais une chose est sûre: le souhait prioritaire du club était de rester à Lausanne, ce qui ne sera donc pas possible. Le déménagement à Nyon ne ravit pas tout le monde, comme il n'avait pas fait plaisir au Mont, mais les contraintes de la SFL sont les plus fortes. Reste que Vidy sera conservé pour les matches de Coupe de Suisse, ainsi que pour les rencontres de préparation. Ainsi, évidemment, que pour les entraînements. Le SLO ne se rendrait à Nyon que pour les matches un week-end sur deux.

Décision de la commission des licences en première instance le 29 avril. Fin mai pour l’éventuelle session de rattrapage. (nxp)