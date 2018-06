Stan Wawrinka a chuté au 264e rang mondial

Sorti dès le 1er tour à Roland-Garros, où il n'avait été battu qu'en finale par Rafael Nadal en 2017, Stan Wawrinka ne pointe plus qu'au... 264e rang mondial, dans le classement établi ce lundi. Le Vaudois a chuté de 233 places.

Wawrinka, qui n'avait plus fréquenté de si profondes limbes depuis quinze ans, n'est même plus le no 2 suisse, honneur qui revient désormais à Henri Laaksonen (138). Roger Federer est lui toujours no 2 mondial, à 100 points de Rafael Nadal, vainqueur dimanche de son onzième Roland-Garros.

Victime de l'Espagnol en finale à Paris, l'Autrichien Dominic Thiem a progressé d'un rang (7). Battu en demi-finale par l'ogre de Majorque, l'Argentin Juan Martin Del Potro a lui grimpé de deux étages pour se retrouver quatrième.

Simona Halep renforce sa position

Simona Halep, enfin couronnée à Roland-Garros, possède une belle marge de 1225 longueurs en tête du classement WTA sur la Danoise Caroline Wozniacki.

A l'instar de Wawrinka, Timea Bacsinszky a elle aussi effectué le grand plongeon pour ne plus être, ce lundi, que 313e mondiale et... septième Suissesse (derrière Belinda Bancic/61e, Stefanie Vögele/93e, Voktorija Golubic/99e, Patty Schnyder/139e, Conny Perrin/160e et meilleur classement en carrière ainsi que Jill Teichmann/175e).

Demi-finaliste à Roland-Garros l'an dernier, la Vaudoise a perdu 250 places en raison de son forfait cette année. (si/nxp)