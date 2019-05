Stefan Küng a pris de sacrées bonnes habitudes

Il y a quatre ans, sous la pluie de Fribourg, celui qui est aujourd’hui coureur de l’équipe Groupama-FDJ remportait le plus beau succès de sa jeune et prometteuse carrière. Il y a deux ans, encore dans des conditions dantesques, Stefan Küng gagnait en vieux roublard et au sprint face à l’expérimenté Ukrainien Andriy Grivko (alors 33 ans), du côté de Bulle. Cette fois, c’est dans les rues de Morges que le Suisse a terminé en vainqueur son nouveau morceau de bravoure, toujours sous la pluie et dans le froid. Même si un rayon de soleil a salué son passage sur la ligne d'arrivée.

"E c'è anche un raggio di sole che illumina questa vittoria" ?

Stefan Kung vince la 2a tappa del Romandia dopo una fuga di 18 km ??????????#TDR2019 | #EurosportCICLISMO | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/Lt5EvSMr3W — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 2 mai 2019

«J’avais déjà de très bons souvenirs sur ce Tour. Mais ça n’en devient pas plus facile de gagner, même si on sait le faire et qu’on a un peu plus d’expérience, a souri le vainqueur du jour. Pour arriver à remporter une étape, il faut réussir à partir dans l’échappée, à larguer tout le monde et ensuite à résister au peloton. Aujourd’hui (ndlr: jeudi) j’ai fait ces trois choses et, franchement, c’était très, très bien. Je me souviens que lors de mes deux autres succès, j’avais un peu joué avec mes compagnons d’échappée, leur faisant croire que j’étais mort. Cette fois, je n’ai pas eu besoin de faire ça!»

Seul contre tous

C’est à se demander si les équipes de sprinters – dont c’était la seule véritable opportunité de l’emporter cette semaine – ont bien compris à qui ils avaient affaire. Même averti, le peloton s’est montré démuni face au Thurgovien, inarrêtable lorsqu’il est lancé. Jeudi, il a encore prouvé sur les routes neuchâteloises et vaudoises qu’il ne fallait pas lui laisser deux minutes d’avance à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. «Je ne suis pas vraiment surpris par la performance de Stefan, a analysé le maillot jaune Primoz Roglic, bien épaulé et gardé au chaud par sa formation Jumbo-Visma. On sait qu’il est super fort et qu’il voulait gagner chez lui. De notre côté, on était en contrôle et on n’avait qu’à gérer l’échappée.»

Parti très tôt dans la journée en compagnie de cinq autres coureurs, Küng a ensuite éparpillé façon puzzle les deux derniers coureurs qui avaient encore eu l’outrecuidance de se mettre sur son porte-bagages lors de la montée en direction de Réverolle. Lâché, le Lituanien Gediminas Bagdonas. Largué, le Belge Frederik Backaert. Il n’y avait «plus que» le peloton à tenir en respect. «Tout le monde parlait d’un sprint massif, mais en Suisse romande, il y a toujours des bosses et des cols à franchir, a raconté le vainqueur. Si un coureur voit ce profil sur une autre épreuve, il va se dire que c’est une étape pour baroudeurs! Dans la dernière côte, j’ai senti que je pouvais aller plus vite tout seul. Je suis monté en costaud et quand j’ai regardé entre mes jambes, je ne voyais plus d’autres roues…»

Encore loin de Cipollini

Avec trois succès à son palmarès sur les routes du Tour de Romandie, le Thurgovien est encore bien loin des recordmen de victoires d’étapes sur l’épreuve. Mario Cipollini y a gagné douze fois, les légendes Hugo Koblet et Ferdi Kübler huit. Michael Albasini (38 ans), encore en lice cette année, en est à sept. Si Küng continue à gagner tous les deux ans, il rejoindra le majestueux sprinter italien en 2037.

Zoom sur la prochaine étape

