Stefan Nellen: «C’est une très bonne nouvelle»

«Nous sommes bien entendu très heureux de l’annonce faite ce mercredi par le Conseil fédéral, se réjouit Stefan Nellen, vice-président sur Lausanne-Sport. Cette reprise des entraînements collectifs dès le 11 mai au sein clubs professionnels et la perspective de recommencer les championnats à partir du 8 juin sont de très bonnes nouvelles pour le football. Mais avant de pouvoir pleinement me réjouir, je préfère rester prudent et attendre cette décision définitive qui devrait tomber le 27 mai prochain. Maintenant, j’espère simplement que quelques clubs ne trouveront pas des subterfuges pour empêcher cette reprise de la compétition.»

Pour ce qui concerne le huis clos imposé jusqu’à la fin du mois d’août, Stefan Nellen approuve l’initiative de la SFL de demander le maintien du chômage partiel même si les championnats professionnels devaient reprendre. «Cela compenserait partiellement le manque à gagner dû à l’absence de spectateurs dans les stades.»

André Boschetti