Stephan Lichtsteiner signe à Arsenal

Stephan Lichtsteiner va découvrir, à 34 ans, un troisième championnat étranger. Le capitaine de l'équipe de Suisse a signé un contrat d'une saison - avec une option de prolongation pour une saison supplémentaire - avec Arsenal, qu'il rejoindra après la Coupe du monde et dix années passées en Italie.

En fin de bail avec la Juventus au terme d'une aventure longue de sept exercices et riche de sept Scudetti, quatre Coupes d'Italie et deux finales de Ligue des champions, Stephan Lichtsteiner quitte donc une Serie A qu'il avait découverte en 2008 en signant avec la Lazio Rome. Le Lucernois avait auparavant porté les couleurs de Lille durant trois saisons en Ligue 1.

Il s'agit d'un défi de taille pour l'ancien joueur de Grasshopper, lequel débarque dans un club qui a réalisé sa moins bonne saison depuis 1996 et qui doit tourner la page Arsène Wenger, remplacé après 22 ans sur le banc des Gunners par l'Espagnol Unai Emery. «Stephan va apporter son immense expérience et son leadership à notre équipe», a déclaré le technicien espagnol sur le site d'Arsenal. «Il va nous aider à progresser, sur le terrain et en dehors.»

Le capitaine de l'équipe de Suisse, qui portera le numéro 12, retrouvera à Londres celui qui est son vice-capitaine en sélection et à qui le brassard semble promis dans un avenir très proche, Granit Xhaka, pensionnaire de l'Emirates Stadium depuis l'été 2016.

(ats/jsa/nxp)