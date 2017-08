Steve Guerdat chevauchera Bianca

Steve Guerdat s'élancera sur le parcours à Göteborg avec sa jument de 11 ans Bianca.

Le champion olympique de Londres avait le choix. Il pouvait décider entre Bianca, Hannah (avec qui il a gagné trois concours cette année) et Corbinian, vainqueur de la Coupe du monde 2016. Bianca a davantage d'expérience que Hannah et elle a réalisé des doubles sans faute dans des 5* à Rome, St-Gall et Rotterdam. (si/nxp)