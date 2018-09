Suspension pour l'arbitre motivateur

Mohamed Lahyani, l'arbitre suédois qui était descendu de sa chaise pour remotiver l'Australien Nick Kyrgios durant le dernier US Open, va être suspendu pendant deux semaines par l'ATP, rapporte mardi la presse américaine.

«Mohamed est un arbitre de classe mondiale et hautement respecté, toutefois son attitude durant le match a dépassé la limite et a compromis son impartialité comme arbitre de chaise», a expliqué le vice-président de l'ATP en charge du réglement et des compétitions, Gayle David Bradshaw, dans un communiqué adressé notamment au quotidien américain New York Times.

Umpire Mohamed Lahyani who encouraged Nick Kyrgios during US Open slapped with two-tournament ban



THE UMPIRE who encouraged Nick Kyrgios not to give up during the US Open has been handed a two-tournament ban.

Mohamed Lahyani took...https://t.co/VhokRY7vmB pic.twitter.com/DoJqLgVOrg