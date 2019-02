Team Lausanne en appelle aux dons pour viser les sommets

«On veut devenir l’équipe No 1 mondiale du basket à 3 contre 3 en matière de communication et de marketing», lance très sérieusement Gilles Martin. Membre du Team Lausanne et de l’équipe de Suisse de 3x3, le meneur des Riviera Lakers, en basketball «traditionnel», a des ambitions pour développer la formule réduite du jeu. «Le but est vraiment de devenir une marque reconnue, pour attirer ensuite de plus en plus de partenaires, explique le joueur de 29 ans.

Avec son coéquipier Westher Molteni, 31 ans, Martin a déjà mis sur pieds voici une dizaine de mois l’Association Team Lausanne 3x3, afin de faciliter le volet administratif de leur activité et inscrire le mouvement dans la durée. «A l’étranger, nous sommes déjà reconnus comme une équipe pro grâce à nos résultats. L’an dernier, nous étions dans le top 10 mondial et avions pris la 7e place de la finale du World Tour à Pékin, rappelle Molteni. Mais nous voulons rendre notre structure plus sérieuse et poser des fondations dont devrait bénéficier le basket suisse dans son ensemble», estime le joueur qui évolue à Union Neuchâtel en 5 contre 5.

L’équipe lausannoise a déjà acquis un terrain officiel démontable et transportable, qui permettra notamment de mener des actions découverte à travers le pays, dans le but d’intéresser la relève. «J’ai sorti 7000 francs de ma poche pour ça, explique Gilles Martin, également employé à temps plein dans une startup. Mais la Ville de Lausanne a déjà manifesté son soutien et devrait participer financièrement. Elle va aussi essayer de nous trouver un emplacement à couvert pour le terrain.»

Pour progresser encore sportivement et retrouver vite une place dans le top 10, Team Lausanne a toutefois besoin de moyens plus importants. C’est pourquoi il a lancé via son compte Instagram (@lausanne3x3) une action de financement participatif visant à atteindre 45'000 francs. «Avec une telle somme on pourrait mener nos actions en plus de participer à davantage de tournois durant la saison et maintenir un bon niveau», prédit Martin, qui envisage de lâcher le 5 contre 5 dès qu’il en aura les moyens. L’objectif avoué: participer l’an prochain au Jeux olympiques à Tokyo. «Il faudra passer par des tournois de sélection, avertit Westher Molteni. Ça ne sera pas simple, mais même si nous n’y arrivons pas, nous aurons la satisfaction d’avoir lancé le mouvement en Suisse.» (nxp)