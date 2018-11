Thiem réagit et aide Federer

Dominic Thiem a bien fait de changer de cordage en plein Masters. Il a en effet retrouvé de l’envie et une vraie cohérence, jeudi après-midi, face à un Kei Nishikori battu en deux petits sets et éliminé malgré sa victoire initiale contre Roger Federer.

Roger Federer, justement, pourrait bien être le grand gagnant du réveil de l’Autrichien. Grâce au succès express de «Domi», le Bâlois pourra en effet se contenter de remporter un set, ce soir, face à Kevin Anderson. Plus confortable encore, une défaite en deux manches non-expéditives pourrait sauver «RF» au pourcentage de jeux gagnés (Federer, Nishikori et Thiem seraient alors les trois à une victoire et, selon les premières estimations, le Bâlois aurait besoin de six ou sept jeux).

De toute évidence, Roger Federer ne se contentera pas de gérer cette position favorable. «Cela m’était arrivé une année. Tu te dis qu’il faut gagner un set, puis quelques jeux et, au final, tu perds ta concentration.» Rappelons aussi qu’une victoire en poule au Masters rapporte 200 points ATP et 203 000 dollars. Et que le vainqueur du duel Federer – Anderson a de très grandes chances d’éviter Novak Djokovic en demi-finale. Un enjeu en soi.

(nxp)