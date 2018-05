Thiem, tombeur de Nadal, jouera la finale

L'exploit signé par Dominic Thiem (ATP 7) vendredi à Madrid n'est pas resté sans lendemain. Tombeur de Rafael Nadal en quarts de finale du Masters 1000 espagnol, l'Autrichien s'est hissé en finale en battant Kevin Anderson (ATP 8). Il se mesurera à Alexander Zverev (ATP 3) dimanche.

Dominic Thiem s'est imposé 6-4 6-2 en 1h26' face au Sud-Africain Kevin Anderson, finaliste malheureux de l'US Open l'été dernier. Il jouera ainsi, à 24 ans, sa deuxième finale dans un tournoi estampillé Masters 1000, la deuxième à Madrid après celle perdue l'an dernier face à Rafael Nadal.

Battu par Kevin Anderson lors de leurs six précédents duels (à chaque fois sur dur), Dominic Thiem a nettement dominé les débats pour leur premier affrontement joué sur terre battue. Le demi-finaliste du dernier Roland-Garros n'a perdu que 9 points sur son service. Il ne s'est retrouvé qu'une seule fois en danger sur son engagement, mais est parvenu à écarter les trois balles de break consécutives auxquelles il a dû faire face à 5-4 0/40 dans le premier set.

Titré à Munich une semaine plus tôt, Alexander Zverev a également parfaitement maîtrisé son sujet samedi. L'Allemand de 20 ans a battu le gaucher canadien Denis Shapovalov (ATP 43) 6-4 6-1 en 58' pour se hisser pour la quatrième fois en finale d'un Masters 1000. Il compte déjà deux titres dans des tournois de cette catégorie (Rome et Montréal l'an dernier). Mais le Hambourgeois affiche un bilan négatif face à Dominic Thiem, qui mène 4-1 dans leur face-à-face et 3-0 sur terre battue. (si/nxp)